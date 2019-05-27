2019-05-27T15:25:37+03:00
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Елена АФОНИНА@radio_kp

Темы дня : Судьбу украинских моряков должны решить российские следствие и суд, в Хакасии продолжают искать пропавших туристов

Елена Афонина - с главными новостями дняЕлена Афонина - с главными новостями дня

Елена Афонина - с главными новостями дня

Судьбу украинских моряков должны решить российские следствие и суд, в Хакасии продолжают искать пропавших туристов

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Главные темы:

- В Кремле подтвердили неизменность позиции по Керченскому инциденту. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что судьбу украинских моряков должны решить российские следствие и суд.

- В Хакасии продолжают искать пропавших туристов. На месте работает группа из 15-ти человек, это спасатели и волонтёры. Спасателям удалось найти двух погибших. Это Дмитрий Егоров и Артём Сергеев. Судьба ещё двух человек остаётся неизвестной.

- Жителя Камчатки осудили за отлов краснокнижного кречета. Наказание - 200 часов обязательных работ. Осужденный хотел заработать на продаже редких птиц. Он перевез кречета домой и хранил его в хозяйственной постройке. Птица не пострадала, ее выпустили на свободу.

Экологи предупреждают: многие виды животных на грани вымирания. Для их защиты Необходимо не откладывая принять новые законы.

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