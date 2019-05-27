2019-05-27T16:05:16+03:00
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Елена АФОНИНА@radio_kp

Темы дня : При обрушении строительных лесов на автодроме в Ленобласти есть пострадавшие, Путин и патриарх Кирилл обсудили строительство храма в Екатеринбурге

Елена Афонина - с главными новостями дняЕлена Афонина - с главными новостями дня

Елена Афонина - с главными новостями дня

При обрушении строительных лесов на автодроме в Ленобласти есть пострадавшие, Путин и патриарх Кирилл обсудили строительство храма в Екатеринбурге

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Главные темы:

- Пострадавших при обрушении строительных лесов на автодроме в Ленобласти переправят в Петербург вертолётом. На месте продолжают работать спасатели. Трибуны на гоночной трассе Игора-драйв рядом с поселком Сосново обрушились днём.

- Владимир Путин и патриарх Кирилл затрагивали тему строительства храма в Екатеринбурге. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что глава государств и предстоятель РПЦ "весьма откровенно обмениваются мнениями в ходе своих встреч". Отвечая на вопрос, совпадают ли позиции Путина и патриарха о ситуации в Екатеринбурге, пресс-секретарь сказал - цитата: "Ну вы же сами имеете возможность это сравнить".

- В партии Владимира Зеленского отказались от идеи дефолта.

Отказ Украины от сотрудничества с МВФ сейчас нецелесообразен, и руководство страны не пойдет по этому пути, - заявил глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

Ранее Игорь Коломойский заявил, что новому президенту Украины следует списать внешний долг страны. По словам бизнесмена, Киеву следует относиться к кредиторам по примеру Греции. Коломойский отметил, что победа Зеленского на выборах свидетельствует о том, что украинцы хотят отдохнуть от реформ, которых требует МВФ.

- Хакасского чиновника, который напал на журналиста, исключили из «Единой России». Об этом сообщила пресс-служба партии. Региональному политсовету поручили приостановить полномочия Сергея Зайцева как секретаря местного отделения и решить, соответствует ли он занимаемой должности главы района.

- Российские магазины могут заставить принимать пластиковую и стекляную тару у населения. Дмитрий Медведев поручил министерствам промышленности, экономразвития и природных ресурсов рассмотреть этот вопрос. Основная цель - снижение объёмов вредных отходов.

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