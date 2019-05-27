2019-05-27T18:22:36+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Был бы повод : Убийство Лжедмитрия, возвращение Солженицына, появление групп «Машина времени» и «Сплин»

Михаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годыМихаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы

Михаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы

Убийство Лжедмитрия, возвращение Солженицына, появление групп «Машина времени» и «Сплин»

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27 мая. В этот день в разные годы:

1606 год - на Красной площади убивают царя Лжедмитрия.

1933 год - премьера мультфильма Уолта Диснея "Три поросенка".

1969 год - образуется группа "Машина времени".

1994 год - после 20-летнего изгнания в Москву возвращается Александр Солженицын.

1994 год - появляется группа "Сплин".

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