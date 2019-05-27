Был бы повод : Убийство Лжедмитрия, возвращение Солженицына, появление групп «Машина времени» и «Сплин»
Михаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы
Убийство Лжедмитрия, возвращение Солженицына, появление групп «Машина времени» и «Сплин»
27 мая. В этот день в разные годы:
1606 год - на Красной площади убивают царя Лжедмитрия.
1933 год - премьера мультфильма Уолта Диснея "Три поросенка".
1969 год - образуется группа "Машина времени".
1994 год - после 20-летнего изгнания в Москву возвращается Александр Солженицын.
1994 год - появляется группа "Сплин".