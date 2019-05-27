Темы дня : Украине передумали делать дефолт, в Москве выросли цены на ОСАГО, Медведев отменил роуминг

27 Май 19:03 2019-05-27T20:06:43+03:00

Украине передумали делать дефолт, в Москве выросли цены на ОСАГО, Медведев отменил роуминг 00:00 00:00

Главные темы:

- В партии Владимира Зеленского отказались от идеи дефолта. Сейчас это нецелесообразно, и руководство страны не пойдет по этому пути, заявил глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

- В Москве выросли цены на полисы ОСАГО. Ставка была 3600 рублей, стала - 4118. Рост примерно на 14%. Официально это подтвердили Радио «Комсомольской Правде» в компаниях «АльфаСтрахование» и «Ингосстрах». Изменение стоимости автостраховки объясняют удорожанием запчастей, что в свою очередь повлекло рост выплат владельцам машин.

- Хакасского чиновника, который напал на журналиста, исключили из «Единой России». А региональному политсовету поручили приостановить полномочия Сергея Зайцева как секретаря местного отделения и решить, соответствует ли он занимаемой должности главы района.

Нападение на журналистов произошло сегодня и в Ставрополе. Мужчина с ножом пришел в редакцию газеты «Родина» — это партийное СМИ КПРФ. Он накинулся на репортеров и ранил 4 человек. Нападавшим оказался 73-летний филолог, оскорблённый отказом редактора публиковать его статьи.

- Дмитрий Медведев отменил роуминг. Премьер подписал постановление правительства, которое, по его словам, сделает жизнь россиян комфортнее. Теперь сотовые операторы не будут требовать плату за общение за пределами домашнего региона.