СЕГОДНЯ 14:33 2019-05-27T18:54:01+03:00

Сергей Шаргунов: У меня сердце больше болит за старые храмы, которым грозит скорая погибель 00:00 00:00

Афонина:

- К нам присоединяется писатель, главный редактор журнала «Юность», депутат Государственной Думы Сергей Шаргунов.

Шаргунов:

- Здравствуйте. Добрый день. Приветствую всех.

Афонина:

- У нас сегодня было достаточно много острых и горячих тем, которые мы затронули. Одна из них продолжает оставаться в центре всеобщего внимания. Кто-то считает -наступление на православие. Кто-то говорит о том, что просто закон каких-то парных случаев, все сошлось в одной точке. И как только возникает очередная тема или очередное высказывание, оно тут же достаточно остро обсуждается всем обществом.

Вот смотрите. Президент страны и Патриарх Кирилл сегодня затрагивали тему строительства храма в Екатеринбурге. Там уже создается и общественная группа, которая будет заниматься слушаниями по этому вопросу, будут искать новые площадки для строительства храма. Плюс к этому Патриарх Кирилл еще и заявил о том, что у нас каждый день строится три храма. В общем, что называется, одно к одному. Действительно так остро сейчас эта проблема стоит?

Шаргунов:

- Мне кажется, хорошо, что создается группа, которая будет заниматься слушаниями. Мне кажется, очень важно, чтобы был найден вариант договоренности. Потому что очень важно не демонизировать друг друга, не объявлять одних демонами, а других мракобесами, а просто постараться понять и услышать друг друга. Что касается храмов, то, конечно, в первую очередь мое сердце болит за большое количество памятников архитектуры, старинных храмов, которые, например, красуются и печально влачат свое существование на севере России, например, в Архангельской области. Вообще недавно мои друзья-архитекторы составили большущую подборку таких храмов, которым грозит скорая погибель. И, мне кажется, в первую очередь и церковь, и государство, и Министерство культуры (и здесь я готов максимально участвовать), и, наверное, все наше общество должны озаботиться спасением и сохранением этого драгоценного наследия, без которого немыслимо существование нашей страны.

Афонина:

- Храм исключительно как культурное наследие или храм для того, чтобы туда приходили прихожане? Приход-то нужен храму?

Шаргунов:

- Это всё правда. Конечно, этот разговор немыслим без того, чтобы оживлять эти территории. Но, согласитесь, если эти храмы погибнут, будет тоже очень горько. У меня немало знакомых, очень достойных батюшек, которые служат в сельской местности, и там храмы разрушаются. И не находятся деньги, чтобы подлатать дыры, чтобы просто привести грузовик кирпичей. Это такие священники-бессребреники, не стяжатели. Мне кажется, очень важно было бы обратить взгляд в глубинку, в провинцию, не только на крупные города. Вот это могло бы объединить наше общество.

Афонина:

- Вы сказали: обратить внимание на провинцию. Не знаю, насколько можно считать провинцией Ширинский район Хакасии. Наверное, не самое крупное население у нас в стране по сравнению с какими-то городами-стотысячниками или миллионниками. Но сегодня все активно обсуждают то ЧП, которое произошло. Я напомню…

Шаргунов:

- Битье журналиста.

Афонина:

- Совершенно верно. Речь идет о рукоприкладстве в отношении журналиста телеканала «Россия 24» - Ивана Литомина буквально запинал ногами глава района.

Шаргунов:

- Сначала бросил его об пол. Я видел, как он его обхватывает в неком странном танце.

Афонина:

- Видимо, человек занимается борьбой. Дальше мы услышали оправдания этого человека.

Шаргунов:

- Чиновника. Давайте послушаем. У вас есть запись?

Афонина:

- Есть. Вы хотите услышать.

Шаргунов:

- Хочу. Я не знаю, как он обосновывает свои действия.

«Ко мне в рабочий кабинет в нерабочее время врываются три неизвестных мне мужчины. Один сразу с кинокамерой, второй ко мне с микрофоном ринулся, третий встал сзади. Тот, который с микрофоном, практически вплотную ко мне приблизился (я сидел за рабочим столом), не представился, только устно сказал, что он является корреспондентом. При этом ни удостоверения не предъявил, ни бейджа у него не было. И сразу бесцеремонно задает мне вопрос, почему я, имея уголовное прошлое, занимаю столь высокий пост? И сразу – чтобы я ответил на вопросы в том числе, каким образом я построил себе личный коттедж за счет строительства очистных сооружений в поселке Жемчужный. И не стыдно ли мне перед глазами погорельцев, потому что, по их мнению, я их обокрал при строительстве жилых домов.

Я попросил его присесть, хотя бы рассказать, кто он такой, что происходит. Он присесть отказался и начал просто произносить оскорбления. Тогда я ничего лучшего не нашел, просто хотел его вытолкать за дверь. При этом никаких намерений физических к нему применить желания не было. Просто я очень много общаюсь с журналистами, но такого поведения хамского, циничного я никогда не встречал. Я считаю, это была просто умышленная провокация, они мне ее натягивали. Думаю, даже, наверное, и добились своего.

Начал выталкивать из кабинета, он мне опять: «У меня есть вопрос». Ну хорошо, я опять сел за рабочее место. Нет, он опять подходит ко мне в упор и практически тыкает микрофоном чуть ли не в лицо. Я сказал, что на какие вопросы отвечать не буду, покиньте все кабинет». Тогда он подходит - напротив меня шкаф, где рабочая документация, православные иконы стоят, и на их фоне давай интервью, опять оскорбляя меня. Тут я уже не выдержал. Но опять, без всяких физических насилий, без всяких угроз, я просто стал его выталкивать из кабинета. Он ногой меня ударил. Тогда я его отпустил. Он упал на пол и на полу уже начал продолжать комментарии. При этом, не знаю, почему-то улыбался».

Афонина:

- В общем, уголовное дело завели, из «Единой России» исключили. Сергей, что это?

Шаргунов:

- Не зная всех обстоятельств этого дела, я думаю, что это лишний повод для любого чиновствующего и начальствующего персонажа включать мозги. Мы все видели это видео. Мы видели там применение насилия. Да, возможно, журналист вел себя как-то некорректно. Мы не знаем всех вопросов, которыми он сыпал. Значит, чиновник, если он занимает такую позицию, обязан иметь представление о том, как следует себя вести. В конечном итоге там был этот микрофон. Ты можешь отказаться, ты можешь пригласить секретаршу, ты можешь обратиться даже в правоохранительные органы. Но если ты начинаешь устраивать потасовку, то, извини, дорогой, ты заведомо оказываешься виновной стороной. И как бы сейчас себя ни оправдывал данный чиновник, это рукоприкладство, к сожалению для него… Не берусь судить, хороший или плохой он человек, разное говорится, и судьба погорельцев, которые находятся в Хакасии, известна мне как депутату, я получал на эту тему обращения. Это действительно очень печальная история. Но в любом случае этот чиновник себя явным образом подставил. И, я надеюсь, для других это тоже наука и урок.

Афонина:

- Может быть, проводить курсы общения с журналистами для чиновников?

Шаргунов:

- Да с кем угодно. Дело же не в том, что журналист. Любой гражданин, любой избиратель. Ты обязан выслушивать, даже если это неудобные и неприятные тебе вопросы.

Афонина:

- Судя по всему, этот чиновник привык слышать только себя. Мы уже не единожды говорили: услышать, услышать, услышать. А как люди говорят о своих проблемах, как они вообще депутатам о них рассказывают?

Шаргунов:

- Слушайте, я непрестанно получаю письма, телеграммы, каждый день подписываю десятки и сотни запросов. То, что позволяет депутатская работа, это соединить мои журналистские, литературные возможности и те, которые возникли у меня в Государственной Думе. Закрывают школу, больницу, библиотеку, отбирают детей, выкидывают с работы. И каждый раз, конечно же, это запросы, и зачастую удается достигнуть реальных результатов, о чем я буквально в ежедневном режиме рассказываю в своих соцсетях. Особенно тяжко тем, чье имя пролетариат, вроде бы уже не принято вспоминать, а они, эти люди, наши люди, наши работяги, оказываются предельно бесправны. У всех свежи в памяти совсем недавние времена 90-х, беспредела и передела. И сколько предприятий было пущено с молотка, за бесценок, а сколько превратилось в руины и были отжаты.

Кстати говоря, как пример – недавнее письмо, которое я получил от коллектива «Тольяттиазота». Это письмо направлено главе Верховного суда, но это письмо поступило и мне как депутату. Я обязан вникать в такие письма. Конечно, изложенное нуждается в честном разбирательстве, но возникают вопросы о судьбе более чем 4 тысяч работников предприятия. Они спрашивают меня: «А как быть нашим семьям, что будет с нами?» Если вы позволите, я процитирую, о чем идет речь. Они пишут: «Все это время мы работаем в условиях постоянного давления на предприятие и его сотрудников, дезинформации о нашей работе и о состоянии предприятия в желтой прессе, налетов на предприятие вооруженных сотрудников ОМОНа. На этапе следствия по уголовному делу мы столкнулись с регулярными допросами, как руководителей, так и рядовых работников «Толояттиазот», проводившимися зачастую в грубой форме, с угрозами и психологическим давлением». По словам авторов этого письма, арест имущества предприятия сдерживает, затрудняет его развития. Конечно, они ставят вопросы о беспристрастности процесса. «Те факты, которые мы узнаём от непосредственных участников судебных заседаний, из публикаций в СМИ, заставляют нас беспокоиться за судьбу предприятия, - пишут они, - за судьбу каждого из более 4 тысяч сотрудников «Тольяттиазот», за судьбы наших семей. Обратите внимание не несправедливость, творящуюся в Комсомольском районном суде Тольятти. Просим вас принять предусмотренные законом меры. Просим вас содействовать тому, чтобы судебные решения были справедливыми, объективными и законными».

Вот это вопрос: что у нас побеждает – рык или рынок, дубина, пещерные законы, известные нам по началу 90-х и по середине? Очередной разбойный передел? Но самое главное, что будет с обычными людьми. В очередной раз окажутся за бортом жизни в результате передела собственности. А ведь из Всеволожска точно так же ко мне работники завода «Форд» обратились, которые все отправляются… Там больше тысячи человек, их всех увольняют.

Афонина:

- А под каким предлогом?

Шаргунов:

- Там есть беременные женщины, там есть недавно родившие, там есть люди, которые пошли на принцип, они говорят: дайте нам какую-то замену. То же самое «Тольяттиазот». Люди говорят: вы пришли, решили всё отжать, а что будет с нами, обычными людьми? И, к сожалению, у нас, когда вся повестка уделяется лишь внешнеполитической теме, судьба глубинки, судьба провинции, судьба людей, которые оказываются без работы… А ведь это еще массовые сокращения. Например, сокращение медицинских работников. Это увольнение педагогов. Это то, чем я занимаюсь каждый день. Это как бы где-то на периферии сознания. Тем не менее, это наша страна, и то, что происходит в Тольятти, это наша страна, и то, что происходит в Хакасии, это наша страна. Все, о чем мы с вами говорим, это наши беды, где требуется сложный, но умный и стремительный подход, а не просто забалтывание темы. Все, что могу делать как депутат Государственной Думы, конечно же, делаю, в том числе во весь голос здесь в микрофон рассказываю о происходящем.

Афонина:

- Спасибо огромное.