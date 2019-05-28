Темы дня : Во Владивостоке упавшая от ветра стена расплющила машины, жители Екатеринбурга предложили для строительства храма 48 площадок

СЕГОДНЯ 12:03 2019-05-28T13:47:33+03:00

Во Владивостоке упавшая от ветра стена расплющила машины, жители Екатеринбурга предложили для строительства храма 48 площадок 00:00 00:00

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- Во Владивостоке устраняют последствия мощного циклона. Ураган, который накрыл Приморье вечером в понедельник, принёс немало проблем. Порывы ветра достигали 25-ти метров в секунду, повалены деревья, оборваны провода - около 5 тысяч человек остались без света.

Погода даёт о себе знать во всех регионах. Так, в Сибири жара сменится ночными заморозками. В последние дни мая придёт холодный воздух из Арктики, ночью температура опустится ниже нуля, сообщила ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

А в Центральную Россию приходит июльская жара. По прогнозам синоптиков, воздух прогреется до 32 градусов.

- Жители Екатеринбурга предложили для строительства собора 48 площадок. Мэрия начала опрос неделю назад, за это время от горожан поступило более восьми тысяч сообщений, и вот сформирован список.

И ещё одна новость из Екатеринбурга. Выяснилось, что один из переговорщиков в этом конфликте вокруг храма — мэр Александр Высокинский — зарабатывает меньше своих подчинённых.

- Корреспонденты «Комсомолки» провели эксперимент. Они пытались сбежать из-под домашнего ареста. Александр Рогоза отправился с электронным браслетом на прогулку, и Павел Клоков пытался вызволить коллегу. Что получилось - они расскажут сами. Александр Рогоза и Павел Клоков с нами в студии.

- В Магнитогорске детям предлагают работу на кладбище. Новости с такими заголовками появились в социальных сетях. Опубликованные сообщения — анонимные, но их было достаточно, чтобы вызвать бурю родительского негодования. Наш корреспондент Василий Воронин разобрался, а так ли страшен такой кладбищенский заработок.

- Клуб НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" проведет собственное расследованние после публикации видео с российским нападающим Евгением Кузнецовым.

На ролике, появившемся в СМИ, хоккеист сидит за столом с рассыпанным белым порошком, также там лежат свёрнутые в трубочку купюры, на заднем плане спит девушка. Кто снимал это видео, пока не известно.

- В России сегодня вступают в силу новые правила обязательного медицинского страхования. По приказу Минздрава, теперь поликлиники сосредоточатся на профилактике заболеваний. В ближайшие два года планируется провести диспансеризацию и профосмотр всех россиян, после чего для каждого определят группу здоровья.