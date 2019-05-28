Темы дня : Киев хочет признать Керченский пролив международным, Зеленский посетил Донбасс, в Косове вновь разгорается конфликт

СЕГОДНЯ 13:03 2019-05-28T14:17:06+03:00

Киев хочет признать Керченский пролив международным, Зеленский посетил Донбасс, в Косове вновь разгорается конфликт 00:00 00:00

Главные темы:

- В Совете Федерации ответили на планы Киева изменить статус Керченского пролива. Они хотят, чтобы его признали международным. Так вот, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что претензии Украины неправомерны.

- Владимир Зеленский впервые - в качестве президента - посетил Донбасс. Он побывал на позиции ВСУ на подконтрольной Киеву территории Луганской области, а также выслушал доклад командующего силовой операцией.

- В Косове вновь разгорается конфликт. Сообщается, что полиция непризнанной республики вторглась на территорию муниципалитетов с преимущественно сербским населением. Начались столкновения.

В ответ президент Сербии Александр Вучич привёл армию в полную боевую готовность.

- Москвичи и туристы, гулявшие по Красной площади, увидели ещё одну достопримечательность: по брусчатке шёл Джон Бон Джови!

Певец был весел, в хорошем настроении и радостно приветствовал тех, кто узнавал его. А его узнавали, хотя в последний раз американская группа приезжала в Россию 30 лет назад! После тех гастролей хиты "Бон Джови" звучали из каждого приёмника и магнитофона. И в ближайшие дни музыканты обещают их повторить на большом концерте в "Лужниках".

- Российское генконсульство в Гуанчжоу направило официальную ноту китайской стороне с требованием объяснить, на каком основании проверяют мобильные телефоны у туристов при въезде в страну.

Причиной такого запроса стали жалобы россиян, пересекающих границу. По их словам, миграционные власти Китая выборочно проводят собеседования, просматривают содержимое смартфонов, а также читают переписку в мессенджерах. Если обнаружена информация подозрительного характера, задержанного иностранца отправляют в специальное помещение, куда не пускают дипломатов и сотрудников авиакомпаний.

- 28 мая 1987 года на Красной площади приземлилась лёгкая Сессна. За штурвалом был 18-летний немецкий пилот-любитель Матиас Руст. Вылетев из Гамбурга, преодолев более тысячи километров через Рейкьявик и Хельсинки, он беспрепятственно добрался до Москвы и спокойно совершил посадку на Большом Москворецком мосту.

Сейчас такое, конечно, представить невозможно. Граница - на замке. Безопасность нам обеспечивают люди, у которых сегодня праздник - День пограничника. Всех сотрудников и ветеранов службы поздравил Владимир Путин. Президент отметил особые качества, которые всегда отличали погранцов, среди них - смелость и стойкость.