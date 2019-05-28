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Валентин АЛФИМОВ@radio_kp

Темы дня : Коллеги Евгения Кузнецова не верят в то, что хоккеист может принимать наркотики, а в России вступают в силу новые правила обязательного медицинского страхования

Валентин Алфимов - с главными темами дняВалентин Алфимов - с главными темами дня

Валентин Алфимов - с главными темами дня

Коллеги Евгения Кузнецова не верят в то, что хоккеист может принимать наркотики, а в России вступают в силу новые правила обязательного медицинского страхования

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Главные темы:

- Коллеги Евгения Кузнецова не верят в то, что хоккеист может принимать наркотики. Как говорит тренер родной для спортсмена школы "Трактор" Виктор Перегудов, обвинения в адрес Кузнецова не могут быть правдивыми.

На ролике, появившемся в СМИ, нападающий "Вашингтон Кэпиталз" сидит за столом с рассыпанным белым порошком, также там лежат свёрнутые в трубочку купюры, на заднем плане спит девушка. Кто снимал это видео, пока не известно.

- В России сегодня вступают в силу новые правила обязательного медицинского страхования. По приказу Минздрава, теперь поликлиники сосредоточатся на профилактике заболеваний. В ближайшие два года планируется провести диспансеризацию и профосмотр всех россиян, после чего для каждого определят группу здоровья.

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