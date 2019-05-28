Темы дня : Зеленский не стал общаться в Донбассе с мирными жителями, 14-летний подросток напал на школу в Саратовской области

СЕГОДНЯ 19:03 2019-05-28T22:40:23+03:00

Зеленский не стал общаться в Донбассе с мирными жителями, 14-летний подросток напал на школу в Саратовской области 00:00 00:00

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- Владимир Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс. Он побывал в расположении украинских военных на подконтрольной Киеву территории, а также выслушал доклад командующего силовой операцией. Однако, с мирными жителями Зеленский почему-то встречаться не стал.

- Еще одна новость из Киева. Там захотели сделать Керченский пролив - международным. Замглавы Украинского МИДа Елена Зеркаль заявила - Киев намерен добиваться присвоения проливу нового статуса. По её мнению, это снимет вопросы правовой неопределенности, а также прекратит - цитата - "спекуляции России внутренним статусом пролива".

В нашем Совете федерации ответили на планы Киева. Первый зампред комитета по международным делам Владимир Джабаров заявил, что претензии Украины неправомерны.

- 14-летний подросток устроил нападение на школу в Саратовской области. Ученик школы номер 4 города Вольска пришёл на урок с коктейлем Молотова и ледорубом. Он бросил бутылку с зажигательной смесью в кабинет, а потом в коридоре ударил ледорубом 12-летнюю девочку. Её с травмой головы отправили в реанимацию, сейчас состояние врачи оценивают как средне-тяжёлое. Парня задержали, возбудили уголовное дело.

- Президент Сербии Александар Вучич привёл армию в полную боевую готовность после того, как косовская полиция вторглась в сербские селения. Также Вучич, обращаясь к парламенту страны, сообщил, что косовская полиция задержала россиянина Михаила Краснощенкова - сотрудника Миссии ООН по делам временной администрации. Сейчас Краснощёкова уже освободили.

- Не секрет, что большинство мошенников - прекрасные психологи и отлично умеют втираться в доверие. Появился даже термин - «социальная инженерия». Преступники разыгрывают типичную ситуацию из жизни и крадут у нас деньги: через телефон, интернет или глядя в глаза.

Разбираем самые актуальные способы развода и даем советы, как определить мошенников и сохранить свои деньги.

- Больше никакого шардоне! Правительство запретило госучреждениям закупать иностранные вина. Эта мера должна помочь отечественному виноделию - в госзакупках теперь смогут участвовать только поставщики из Крыма и Кубани.

- В школах уже прошли последние звонки и дети вовсю готовятся к каникулам. А вот у министров напротив начинается горячая пора. В правительстве начали подготовку к новому учебному году. В сентябре в программе может появиться новый предмет - здоровый образ жизни. С идеей выступила министр здравоохранения Вероника Скворцова. Она пояснила, что детей в возрасте от трех до шести лет будут обучать личной гигиене. В более взрослом возрасте школьников будут учить, как регулировать состояние своего здоровья, а учеников старших классов будут обучать навыкам оказания первой медицинской помощи.