Был бы повод : Премьера балета «Весна священная», первое восхождение на Эверест, начало производства БелАЗов

СЕГОДНЯ 04:46 2019-05-29T20:01:01+03:00

Михаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы

Премьера балета «Весна священная», первое восхождение на Эверест, начало производства БелАЗов 00:00 00:00

29 мая. В этот день в разные годы.

1913 год - в Париже со скандалом проходит премьера балета Игоря Стравинского «Весна священная».

1937 год - из Парижа в советскую Россию возвращается Александр Куприн.

1953 год - первое восхождение на Эверест.

1975 год - на Белорусском автозаводе начато производство БелАЗов.

2002 год - Оксана Федорова становится "Мисс-Вселенная".

1949 год - день рождения Фрэнсиса Росси, основателя и фронтмена рок-группы Status Quo.