2019-05-29T20:01:01+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Был бы повод : Премьера балета «Весна священная», первое восхождение на Эверест, начало производства БелАЗов

Михаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годыМихаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы

Михаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы

Премьера балета «Весна священная», первое восхождение на Эверест, начало производства БелАЗов

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29 мая. В этот день в разные годы.

1913 год - в Париже со скандалом проходит премьера балета Игоря Стравинского «Весна священная».

1937 год - из Парижа в советскую Россию возвращается Александр Куприн.

1953 год - первое восхождение на Эверест.

1975 год - на Белорусском автозаводе начато производство БелАЗов.

2002 год - Оксана Федорова становится "Мисс-Вселенная".

1949 год - день рождения Фрэнсиса Росси, основателя и фронтмена рок-группы Status Quo.

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