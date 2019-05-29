Был бы повод : Премьера балета «Весна священная», первое восхождение на Эверест, начало производства БелАЗов
Михаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы
Премьера балета «Весна священная», первое восхождение на Эверест, начало производства БелАЗов
29 мая. В этот день в разные годы.
1913 год - в Париже со скандалом проходит премьера балета Игоря Стравинского «Весна священная».
1937 год - из Парижа в советскую Россию возвращается Александр Куприн.
1953 год - первое восхождение на Эверест.
1975 год - на Белорусском автозаводе начато производство БелАЗов.
2002 год - Оксана Федорова становится "Мисс-Вселенная".
1949 год - день рождения Фрэнсиса Росси, основателя и фронтмена рок-группы Status Quo.