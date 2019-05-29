Главное - вовремя : Школьник напал на школу с топором и коктейлем Молотова. Бабушка обвинила во всём компьютерные игры
Михаил Антонов и Мария Баченина - с главными темами
Школьник напал на школу с топором и коктейлем Молотова. Бабушка обвинила во всём компьютерные игры
Главные темы:
- Ударивший топором школьницу подросток записал видео перед нападением. Бабушка школьника с топором обвинила в нападении компьютерные игры.
- Гипертоникам и другим хроническим больным будут регулярно напоминать, что пора пройти обследование и побывать на приеме у врача, даже если у человека нет жалоб на самочувствие.
- Генконсульство РФ в Гуанчжоу предупредило туристов о необходимости показывать содержимое смартфонов таможенникам. Китай ужесточил правила прохождения таможни для путешественников.
- Почти половина, 44% россиян планируют провести свой летний отпуск дома, а 26% - на даче.
- Инспектор гаджетов.
- Спутники Илона Маска и безлимитный интернет по всему миру - утопия или реальность? Илон Маск не пройдет: Минобороны РФ будет глушить глобальный бесплатный интернет.
- ВЦИОМ: треть россиян хотела бы летом отдохнуть в Крыму.
- В России предложили ввести "отцовский капитал".
- Коридоры власти.
- В ходе столкновения Косово и Сербии пострадал россиянин. С тяжелыми травами он доставлен в больницу.
- Из Совета нацбезопасности Украины вынесли серверы с секретной информацией.
- РФС готов оказать поддержку терпящему бедствие «Анжи».
- Новости спорта.