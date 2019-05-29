2019-05-29T12:14:07+03:00
Главное - вовремя
Михаил АНТОНОВМария БАЧЕНИНА

Главное - вовремя : Школьник напал на школу с топором и коктейлем Молотова. Бабушка обвинила во всём компьютерные игры

Михаил Антонов и Мария Баченина - с главными темамиМихаил Антонов и Мария Баченина - с главными темами

Михаил Антонов и Мария Баченина - с главными темами

Школьник напал на школу с топором и коктейлем Молотова. Бабушка обвинила во всём компьютерные игры

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Главные темы:

- Ударивший топором школьницу подросток записал видео перед нападением. Бабушка школьника с топором обвинила в нападении компьютерные игры.

- Гипертоникам и другим хроническим больным будут регулярно напоминать, что пора пройти обследование и побывать на приеме у врача, даже если у человека нет жалоб на самочувствие.

- Генконсульство РФ в Гуанчжоу предупредило туристов о необходимости показывать содержимое смартфонов таможенникам. Китай ужесточил правила прохождения таможни для путешественников.

- Почти половина, 44% россиян планируют провести свой летний отпуск дома, а 26% - на даче.

- Инспектор гаджетов.

- Спутники Илона Маска и безлимитный интернет по всему миру - утопия или реальность? Илон Маск не пройдет: Минобороны РФ будет глушить глобальный бесплатный интернет.

- ВЦИОМ: треть россиян хотела бы летом отдохнуть в Крыму.

- В России предложили ввести "отцовский капитал".

- Коридоры власти.

- В ходе столкновения Косово и Сербии пострадал россиянин. С тяжелыми травами он доставлен в больницу.

- Из Совета нацбезопасности Украины вынесли серверы с секретной информацией.

- РФС готов оказать поддержку терпящему бедствие «Анжи».

- Новости спорта.

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