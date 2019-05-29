Темы дня : В Казахстане начал работу саммит ЕАЭС, в Украине ищут пропавшие серверы администрации Президента, американские лётчики видели НЛО

СЕГОДНЯ 12:03 2019-05-29T16:06:56+03:00

В Казахстане начал работу саммит ЕАЭС, в Украине ищут пропавшие серверы администрации Президента, американские лётчики видели НЛО 00:00 00:00

Главные темы:

- В Нурсултане проходит заседание высшего Евразийского экономического совета. Оно приурочено к 5-летию подписания Договора о ЕАЭС. В заседании участвуют лидеры России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Казахстана. Они подведут итоги работы за пятилетие и наметят задачи по расширению взаимодействия в разых сферах - торговле, экономике, промышленности, финансах, социальной политике.

- Техника, которая пропала из ситуационной комнаты в администрации президента Украины, нашлась. Как сообщил в Фейсбуке бывший пресс-секретарь Петра Порошенко Святослав Цеголко,

оборудование было арендовано - за собственный счёт Порошенко, а теперь - после инаугурации нового главы государства, всё возвращено арендодателю.

По словам Цеголко, секретной информации на серверах не хранилось, доступ к ней обеспечивался только онлайн - комната работала просто как отражение различных источников данных, но сами эти источники оставались на своих местах - в Пограничной службе, СБУ или налоговой.

- Учёные внимательно перечитывают протоколы ВМС США. Опубликованные в "Нью-Йорк таймс", они могут претендовать на научную сенсацию: американские военные лётчики увтерждают, что видели НЛО. С лета 14-го по март 15-го они наблюдали странные летающие объекты почти ежедневно.

- Менее чем за сутки новый клип "Ленинграда" собрал два миллиона просмотров. Перед прощальным туром группа выпустила видео на песню "Кабриолет".

- Минтруд не получал предложений о введении "отцовского капитала". Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Ранее в СМИ появилась информация, что Общественная палата предлагает ввести "отцовский капитал". Как рассказал один из инициаторов проекта Сергей Рыбальченко, выплаты должны получать семьи, в которых трое детей рождены от одних родителей.

- ВНИИ Труда опубликовал рейтинг самых востребованных профессий. По опросам работодателей, на первом месте - должность продавца-кассира. Серебро получили повара. За ними следуют педагоги профессионального и дополнительного образования. Кроме этого, в десятку вошли такие специальности как юристы, медсёстры, бухгалтеры, делопроизводители и менеджеры по закупкам.