2019-05-29T17:01:53+03:00
Темы дня
Елена АФОНИНА@radio_kp

Темы дня : Илон Маск запустил спутники для раздачи интернета по всему миру, инфляция в Венесуэле достигла 130000%, «Раммштайн» выпустил новый клип

Елена Афонина - с главными новостями дняЕлена Афонина - с главными новостями дня

Елена Афонина - с главными новостями дня

Илон Маск запустил спутники для раздачи интернета по всему миру, инфляция в Венесуэле достигла 130000%, «Раммштайн» выпустил новый клип

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Главные темы:

- После появления видео со спутниками Илона Маска в ночном небе - вновь появились сообщения о том, что Минобороны России собирается глушить бесплатный глобальный интернет от корпорации SpaceX. Однако источники этой информации не называются, никаких официальных заявлений министерство не делало. Через поисковики можно найти, что впервые такие данные появились в феврале ПРОШЛОГО года, но достоверные источники тогда тоже не указывались.

- Инфляция в Венесуэле достигла астрономических высот. Центробанк страны впервые за три года опубликовал официальный доклад. Согласно ему, показатели превысили 130 ТЫСЯЧ процентов!

В документе отмечается, что с 13-го по 18-й год венесуэльская экономика, 96 процентов которой занимает нефтяной сектор, сократилась почти на половину.

- Новый клип немецкой группы "Раммштайн" на песню "Ауслэндер" за первые часы набрал почти 3 миллиона просмотров. По сюжету, музыканты приплывают на остров, где их встречают полуобнаженные туземцы. Колонизаторы учат аборигенов рисовать, играть на музыкальных инструментах, а вечером устраивают грандиозный праздник. Спустя положенное время, на острове рождаются голубоглазые и светловолосые дети. Солист "Раммштайна" Тилль Линдеман поёт о том, что ему нравится путешествовать и он умеет признаваться в любви на разных языках - в том числе на русском.

- Россияне стали чаще покупать товары для взрослых в интернете. По данным сервиса 2gis, число секс-шопов в крупных городах за два года сократилось на треть. В то время как спрос на интимные товары в онлайне вырос вдвое.

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