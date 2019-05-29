Темы дня : В честь юбилей Алексея Леонова российские космонавты вышли в открытый космос, Саакашвили вернулся в Украину, дачную амнистию продлили еще раз

СЕГОДНЯ 19:03 2019-05-29T20:21:50+03:00

Премьера балета «Весна священная», первое восхождение на Эверест, начало производства БелАЗов 00:00 00:00

Главные темы:

- В честь юбилей Алексея Леонова - 85 лет! - российские космонавты вышли в открытый космос вместе с портретом Алексея Архиповича.

- Михаил Саакашвили вернулся в страну. На днях Владимир Зеленский вернул ему гражданство и вот несколько минут назад самолет из Варшавы с Михаилом Николозовичем на борту приземлился в аэропорту "Борисполь". Его встретили сотни сторонников с флажками и караваем и исполнили для него гимн Украины. В общем, украинцы были рады возвращению Саакашвили.

- Продлили еще раз. В Госдуму внесен правительственный законопроект, который предлагает увеличить срок действия, так называемой, дачной амнистии. Согласно этому документу кабинет министров предлагает продлить возможность оформления прав в упрощенном порядке на дома, построенные на садовых участках до 1 марта 2020 года.

- Россияне беднеют шестой год подряд. Реальные доходы нас с вами в этом году вновь будут сокращаться. К такому выводу пришли участники экономического клуба ФБК. Эксперты не поддержали прогноз Минэкономразвития, согласно которому в этом году реальные доходы населения вырастут на 1%. Основания для пессимизма есть: по данным Росстата, в первом квартале 2019-го покупательная способность граждан уже снизилась почти на 2,5%.

- Минтруд не получал предложений о введении "отцовского капитала". Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

- В Свердловской области нашли рекордный изумруд - крупнейший за последние 30 лет. Вес самородка - больше полутора килограммов. Лежал в шахте на 260-метровой глубине. Уникален не только размер кристалла, но и его форма.