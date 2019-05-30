2019-05-30T13:06:12+03:00
Главное - вовремя
Михаил АНТОНОВМария БАЧЕНИНА

Главное - вовремя : Более 70% россиян не считают нынешнее время благоприятным для кредитов, а в Яндексе составили карту окрошки

Михаил Антонов и Мария Баченина - с главными темамиМихаил Антонов и Мария Баченина - с главными темами

Михаил Антонов и Мария Баченина - с главными темами

Более 70% россиян не считают нынешнее время благоприятным для кредитов, а в Яндексе составили карту окрошки

00:00
00:00

Главные темы:

- ВЦИОМ: более 70% россиян не считают нынешнее время благоприятным для кредитов.

- Квас против кефира: нешуточный спор из-за карты окрошек.

- В Роспотребнадзоре рассказали, как спастись от летнего зноя.

- Уполномоченный по правам ребёнка: Статьи о хороших поступках детей должны снизить уровень насилия в школах.

- Вот это кино! Обзор киноновинок от нашего народного обозревателя Евгения Сазонова.

- Интернет догоняет телевизор по охвату аудитории. В день рунетом уже пользуется 75% жителей крупных городов.

- Уфимцы едва не затоптали друг друга из-за матрасов за 299 рублей.

- В Мурманской области украли мост: Полиция ищет переправу и ее собственника.

- В Армавире школьники отпраздновали последний звонок под песню «Доля воровская».

- Коридоры власти.

- Зеленский съел шаурму и призвал быть ближе к народу.

- Спецпрокурор Мюллер ушёл в отставку и закрыл «русское дело Трампа».

- Горничные рассказали, в каком виде нужно оставлять номер при выезде из отеля.

- Обзор прессы.

- День рождения космонавта Алексея Леонова - 85 лет!

- Новости спорта.

Скачать передачу [mp3, 137.2 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
24 Мая 2019 8:03 - 11:02

Главное - вовремя

Тема: Главное - вовремя : Краснодарский журналист вызвал Соловьева на дуэль, а большинство россиян оказались не против «зарплатного рабства»

В студии: Михаил АНТОНОВ, Мария БАЧЕНИНА
07:30
21:30
23 Мая 2019 8:03 - 11:02

Главное - вовремя

Тема: Главное - вовремя : На что хватит туристической страховки и почему в пермской гимназии проходной балл для девочек сделали выше, чем для мальчиков

В студии: Михаил АНТОНОВ, Мария БАЧЕНИНА
07:30
21:30
22 Мая 2019 10:16 - 11:02

Интересное

Тема: Главное - вовремя : Тина Канделаки: Российская система образования абсолютно не отвечает запросам сегодняшнего времени

В студии: Михаил АНТОНОВ, Мария БАЧЕНИНА

В гостях: Тина КАНДЕЛАКИ
07:30
21:30
17 Мая 2019 8:03 - 11:02

Главное - вовремя

Тема: Главное - вовремя : Сергей Лазарев вышел в финал «Евровидения» и охрип, а в Екатеринбурге запели песни на месте строительства храма после слов Путина

В студии: Михаил АНТОНОВ, Александра КОЧНЕВА
07:30
21:30
15 Мая 2019 10:03 - 10:32

Главное - вовремя

Тема: Главное - вовремя : Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская: Мы год из кровати фото выкладываем, а все до сих пор спрашивают, пара ли мы

В студии: Михаил АНТОНОВ, Мария БАЧЕНИНА

В гостях: Прохор ШАЛЯПИН, Виталина ЦЫМБАЛЮК-РОМАНОВСКАЯ
07:30
21:30
15 Мая 2019 8:03 - 10:02

Главное - вовремя

Тема: Главное - вовремя : Милонов предложил включить в трудовой день время в пути до работы, а в Екатеринбурге задержали противников строительства храма

В студии: Михаил АНТОНОВ, Мария БАЧЕНИНА
07:30
21:30
14 Мая 2019 8:03 - 11:02

Главное - вовремя

Тема: Главное - вовремя : Россияне готовы больше работать без повышения зарплаты, а в Екатеринбурге горожане протестуют против строительства храма

В студии: Михаил АНТОНОВ, Мария БАЧЕНИНА
07:30
21:30
13 Мая 2019 8:03 - 11:02

Главное - вовремя

Тема: Главное - вовремя : Дочери Доренко запретили его хоронить, Россия полыхает в лесных пожарах, советник Зеленского пообещал продолжение «войны с Россией»

В студии: Валентин АЛФИМОВ, Мария БАЧЕНИНА
07:30
21:30
1 Мая 2019 9:03 - 11:02

Главное - вовремя

Тема: Главное - вовремя : МВД предложило запретить микрозаймы через интернет без паспорта, Минздрав рассказал, сколько можно есть шашлыка на майских

В студии: Михаил АНТОНОВ, Мария БАЧЕНИНА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
В Подмосковье в ближайшие часы ожидаются сильный ливень и град
Следующая встреча глав МИД и Минобороны России и Японии состоится в Москве
Главу Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте задержали за взятку в 1 млн
Лавров ответил на претензии своего японского коллеги по военной активности РФ на Курилах
Россия вошла в топ-20 самых посещаемых туристами стран
Синоптики рассказали, когда откроется купальный сезон в столице
В Кремле прокомментировали отставку спецпрокурора США Мюллера
Госдума приняла закон о штрафах за распространение иностранных СМИ без разрешения
Госдума приняла в третьем чтении закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП
Комитет Госдумы по безопасности поддерживает законопроект о приостановлении действия ДРСМД
Карту "Мир" начнут принимать в банках дальнего зарубежья и СНГ
В Совфеде пояснили смысл выплат накопительных пенсий
Пострадавшего в Косово российского сотрудника миссии ООН перевезли в Белград
Путин заявил о важности развития технологии искусственного интеллекта
Набиуллина считает, что к 2024 году ставка по ипотеке достигнет 8%
Зеленский просит Верховную раду уволить глав МИД, Минобороны и СБУ
Оппозиционные депутаты Рады обвинили Порошенко, Гройсмана и Парубия в захвате власти
Верховная рада не приняла отставку премьера Украины Гройсмана
В Кремле не стали комментировать обвинения США в нарушении моратория на ядерные испытания
Глава ЦБ: Криптовалюты не угрожают денежной системе РФ
В Мексике в результате ДТП погибли 20 человек
Путин направил телеграмму участникам фестиваля "Интермузей-2019"
Шойгу выступил за сотрудничество внешнеполитических и оборонных ведомств России и Японии
Песков: Кремль трезво оценивает экономическое положение россиян
Минздрав будет по-новому вычислять сколько пьют россияне
В Сальвадоре произошло землетрясение магнитудой 6,6
Новоизбранный президент Латвии выступил за улучшение отношений с Россией
Россияне смогут платить рублями на туристических онлайн-площадках Турции
Кремль: предложений от американской стороны по встрече Путина и Трампа на G20 пока нет