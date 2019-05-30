Главное - вовремя : Более 70% россиян не считают нынешнее время благоприятным для кредитов, а в Яндексе составили карту окрошки

СЕГОДНЯ 08:03 2019-05-30T13:06:12+03:00

Михаил Антонов и Мария Баченина - с главными темами

Более 70% россиян не считают нынешнее время благоприятным для кредитов, а в Яндексе составили карту окрошки 00:00 00:00

Главные темы:

- ВЦИОМ: более 70% россиян не считают нынешнее время благоприятным для кредитов.

- Квас против кефира: нешуточный спор из-за карты окрошек.

- В Роспотребнадзоре рассказали, как спастись от летнего зноя.

- Уполномоченный по правам ребёнка: Статьи о хороших поступках детей должны снизить уровень насилия в школах.

- Вот это кино! Обзор киноновинок от нашего народного обозревателя Евгения Сазонова.

- Интернет догоняет телевизор по охвату аудитории. В день рунетом уже пользуется 75% жителей крупных городов.

- Уфимцы едва не затоптали друг друга из-за матрасов за 299 рублей.

- В Мурманской области украли мост: Полиция ищет переправу и ее собственника.

- В Армавире школьники отпраздновали последний звонок под песню «Доля воровская».

- Коридоры власти.

- Зеленский съел шаурму и призвал быть ближе к народу.

- Спецпрокурор Мюллер ушёл в отставку и закрыл «русское дело Трампа».

- Горничные рассказали, в каком виде нужно оставлять номер при выезде из отеля.

- Обзор прессы.

- День рождения космонавта Алексея Леонова - 85 лет!

- Новости спорта.