Главное - вовремя : Более 70% россиян не считают нынешнее время благоприятным для кредитов, а в Яндексе составили карту окрошки
Михаил Антонов и Мария Баченина - с главными темами
Более 70% россиян не считают нынешнее время благоприятным для кредитов, а в Яндексе составили карту окрошки
Главные темы:
- ВЦИОМ: более 70% россиян не считают нынешнее время благоприятным для кредитов.
- Квас против кефира: нешуточный спор из-за карты окрошек.
- В Роспотребнадзоре рассказали, как спастись от летнего зноя.
- Уполномоченный по правам ребёнка: Статьи о хороших поступках детей должны снизить уровень насилия в школах.
- Вот это кино! Обзор киноновинок от нашего народного обозревателя Евгения Сазонова.
- Интернет догоняет телевизор по охвату аудитории. В день рунетом уже пользуется 75% жителей крупных городов.
- Уфимцы едва не затоптали друг друга из-за матрасов за 299 рублей.
- В Мурманской области украли мост: Полиция ищет переправу и ее собственника.
- В Армавире школьники отпраздновали последний звонок под песню «Доля воровская».
- Коридоры власти.
- Зеленский съел шаурму и призвал быть ближе к народу.
- Спецпрокурор Мюллер ушёл в отставку и закрыл «русское дело Трампа».
- Горничные рассказали, в каком виде нужно оставлять номер при выезде из отеля.
- Обзор прессы.
- День рождения космонавта Алексея Леонова - 85 лет!
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