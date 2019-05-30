2019-05-30T13:58:52+03:00
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Елена АФОНИНА@radio_kp

Темы дня : Во время пожара в «Зимней вишне» спасатели на поверили, что в кинотеатре кто-то остался, в Екатеринбурге завершился опрос горожан о месте для строительства храма

Елена Афонина - с главными новостями дняЕлена Афонина - с главными новостями дня

Елена Афонина - с главными новостями дня

Во время пожара в «Зимней вишне» спасатели на поверили, что в кинотеатре кто-то остался, в Екатеринбурге завершился опрос горожан о месте для строительства храма

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Главные темы:

- В Кемерове продолжаются слушания по делу "Зимней вишни". Мать Игоря Вострикова, которая потеряла в пожаре дочь, троих внуков и невестку, рассказала, как люди в форме отказались спасать детей из торгового центра. По ее словам, 10 человек в ярких жилетках не поверили, что в кинотеатре кто-то остался.

- В Екатеринбурге завершился опрос горожан о месте для строительства храма. Предложения собирали 10 дней. За это время местные жители подали более 9 тысяч обращений с вариантами размещения собора.

- В РЖД опровергли подорожание билетов на поезда. Тарифы на этот год были установлены государством в конце прошлого - и с тех пор не менялись, - рассказал сотрудник пресс-службы "Федеральной пассажирской компании" Владимир Кравцов. По его словам, об увеличении цен стали говорить из-за сравнения стоимости билетов во время акций с полным тарифом.

- В Улан-Удэ после того, как на батуте пострадали дети, возбуждено уголовное дело. Аттракцион в центре города перевернулся от ветра и лопнул. Детей чуть не выкинуло на проезжую часть. Пострадали пятеро малышей. Четверо в реанимации, один в отделении травматологии Детям от 4 до 6 лет, их состояние медики оценивают как тяжелое. Диагнозы сейчас уточняются. Владельцы аттракциона скрылись.

- В Непале отметили 66-ю годовщину покорения Эвереста. В мае 53-го человек впервые достиг вершины самой высокой горы в мире. А нынешней весной «третий полюс Земли» рискует стать настоящим кладбищем для альпинистов. В этом сезоне во время восхождения погибло уже 11 человек. Все из-за того, что на высоте восьми километров образовалась пробка из людей. Не все смогли вернуться после покорения вершины.

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