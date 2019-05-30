2019-05-30T14:17:38+03:00
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Елена АФОНИНА@radio_kp

Темы дня : Украинский морской спецназ провел учения рядом с Крымом, в России стали больше пить, экспедиция «Комсомолки» вернулась от Агафьи Лыковой

Елена Афонина - с главными новостями дняЕлена Афонина - с главными новостями дня

Елена Афонина - с главными новостями дня

Украинский морской спецназ провел учения рядом с Крымом, в России стали больше пить, экспедиция «Комсомолки» вернулась от Агафьи Лыковой

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Главные темы:

- Украинский морской спецназ провел учения рядом с Крымом. Они прошли на Тендровской косе - это остров вблизи юго-западного побережья Черного моря в пределах Херсонской области Украины. Об этом сообщается в фейсбуке Генштаба ВСУ.

- В России стали больше пить. Доля непьющих граждан сократилась на 7 процентов. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. По данным социологов, алкоголь употребляют около 67 процентов респондентов.

- Экспедиция "Комсомольской правды" только что вернулась из таёжных лесов с заимки, где живёт самая, пожалуй, знаменитая отшельница - Агафья Лыкова. Бежав в сибирскую тайгу, семья староверов десятилетия жила в полной изоляции от цивилизации. Но в 80-х о Лыковых - благодаря "Комсомолке" - узнала вся страна. С тех пор Агафью Карповну мы навещаем постоянно.

- Геннадий Онищенко объяснил свой совет пожилым людям пожить "чуть-чуть впроголодь". Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России сообщил: он лишь рекомендовал вести здоровый образ жизни - следить за калориями и заниматься физкультурой. Онищенко отметил, что так у людей в возрасте не будет проблем с самочувствием.

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