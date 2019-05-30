Темы дня : Госдума ужесточила наказания за пьяные ДТП, а правительство предложило уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев

СЕГОДНЯ 19:03 2019-05-30T20:26:09+03:00

Госдума ужесточила наказания за пьяные ДТП, а правительство предложило уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев 00:00 00:00

Главные темы:

- Госдума окончательно приняла ужесточение наказания за пьяные ДТП. Документ прошёл сегодня третье чтение. Теперь за причинение тяжкого вреда здоровью пьяному водителю будет грозить от трех до семи лет тюрьмы (раньше было до четырёх). В случае гибели одного человека - от пяти до 12 лет, а двух и более лиц - до 15 лет.

- Правительство предложило уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев. Об этом заявил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов на совещании по нацпроектам. Сейчас мы платим по 13%, а приезжие - по 30. Эту планку для иностранцев хотят снизить.