2019-05-31T16:33:23+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Был бы повод : Запуск Биг Бена, гражданская казнь Чернышевского, премьера комедии Гайдая «Деловые люди»

Михаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годыМихаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы

Михаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы

Запуск Биг Бена, гражданская казнь Чернышевского, премьера комедии Гайдая «Деловые люди»

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31 мая. В этот день в разные годы:

1859 год - в Лондоне запущен Биг Бен.

1864 год - гражданская казнь публициста и критика Николая Чернышевского.

1935 год - ликвидация детской беспризорности и безнадзорности.

1948 год - День рождения барабанщика Led Zeppelin Джона Бонема.

1963 год - премьера комедии Гайдая "Деловые люди" по рассказам О'Генри.

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