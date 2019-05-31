Был бы повод : Запуск Биг Бена, гражданская казнь Чернышевского, премьера комедии Гайдая «Деловые люди»
Михаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы
Запуск Биг Бена, гражданская казнь Чернышевского, премьера комедии Гайдая «Деловые люди»
31 мая. В этот день в разные годы:
1859 год - в Лондоне запущен Биг Бен.
1864 год - гражданская казнь публициста и критика Николая Чернышевского.
1935 год - ликвидация детской беспризорности и безнадзорности.
1948 год - День рождения барабанщика Led Zeppelin Джона Бонема.
1963 год - премьера комедии Гайдая "Деловые люди" по рассказам О'Генри.