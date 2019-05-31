Дави на газ : В апреле банки выдали рекордное количество автокредитов за всю историю

СЕГОДНЯ 07:03 2019-05-31T11:50:40+03:00

Кирилл Бревдо отвечает на все автомобильные вопросы

В апреле банки выдали рекордное количество автокредитов за всю историю 00:00 00:00

Главные темы:

- В США и Канаде Uber отказывается возить пассажиров с низким рейтингом.

А Яндекс.Такси будет предупреждать пассажиров, что у водителя сегодня день рождения.

- В апреле банки выдали рекордное количество автозаймов. Больше не было за всю историю наблюдений.

- Как поступить владельцу автомобиля, если на колесо машины повесили замок и требуют выкуп?