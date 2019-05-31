Главное - вовремя : Нарколог рассказал об опасности утренней чашки кофе, а ВЦИОМ рассказал, сколько россиян сидят на диетах
Михаил Антонов и Мария Баченина - с главными утренними темами
Нарколог рассказал об опасности утренней чашки кофе, а ВЦИОМ рассказал, сколько россиян сидят на диетах
Главные темы:
- Нарколог рассказал об опасности утренней чашки кофе.
- ВЦИОМ рассказал, сколько россиян сидят на диетах.
- Рособрнадзор призвал родителей не отправлять на ЕГЭ плохо себя чувствующих детей.
- Москвичи назвали парковки и штрафы самыми острыми проблемами города.
- В Колумбии женщина публично наказала мужа за измену.
- Соль на дроны: осенью начнется обязательная регистрация беспилотников.
- Росстат проследит, сколько россияне тратят в отпуске.
- Эксперты назвали лучшую песню всех времен.
- Обогнали даже Питер: Екатеринбург возглавил рейтинг городов, ненавидящих Москву.
- Коридоры власти.
- Зеленский заявил о ведении Украиной двух войн.
- 31 мая - День борьбы с курением.
- Обзор прессы.
- Поздравляем с днем рождения музыканта Владимира Кузьмина.
- Новости спорта.