2019-05-31T12:10:27+03:00
Главное - вовремя
Михаил АНТОНОВМария БАЧЕНИНА

Главное - вовремя : Нарколог рассказал об опасности утренней чашки кофе, а ВЦИОМ рассказал, сколько россиян сидят на диетах

Михаил Антонов и Мария Баченина - с главными утренними темамиМихаил Антонов и Мария Баченина - с главными утренними темами

Михаил Антонов и Мария Баченина - с главными утренними темами

Нарколог рассказал об опасности утренней чашки кофе, а ВЦИОМ рассказал, сколько россиян сидят на диетах

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Главные темы:

- Нарколог рассказал об опасности утренней чашки кофе.

- ВЦИОМ рассказал, сколько россиян сидят на диетах.

- Рособрнадзор призвал родителей не отправлять на ЕГЭ плохо себя чувствующих детей.

- Москвичи назвали парковки и штрафы самыми острыми проблемами города.

- В Колумбии женщина публично наказала мужа за измену.

- Соль на дроны: осенью начнется обязательная регистрация беспилотников.

- Росстат проследит, сколько россияне тратят в отпуске.

- Эксперты назвали лучшую песню всех времен.

- Обогнали даже Питер: Екатеринбург возглавил рейтинг городов, ненавидящих Москву.

- Коридоры власти.

- Зеленский заявил о ведении Украиной двух войн.

- 31 мая - День борьбы с курением.

- Обзор прессы.

- Поздравляем с днем рождения музыканта Владимира Кузьмина.

- Новости спорта.

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