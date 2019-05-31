Темы дня : Суд отказался выпустить косаток и белух из «китовой тюрьмы», Минздрав поддержал запрет на курение кальянов в кафе и ресторанах

СЕГОДНЯ 12:03 2019-05-31T15:04:10+03:00

Суд отказался выпустить косаток и белух из «китовой тюрьмы», Минздрав поддержал запрет на курение кальянов в кафе и ресторанах 00:00 00:00

Главные темы:

- Суд отказался выпустить косаток и белух из «китовой тюрьмы». Иск зоозащитников удовлетворили частично - вылов животных признали незаконным, но вернуть их в природу суд посчитал невозможным.

- Минздрав поддержал запрет на курение кальянов в кафе и ресторанах. В ведомстве отметили, что это вредит здоровью человека. В первую очередь кальян вызывает увеличение частоты сердечных сокращений, артериального давления и снижение легочной функции. Само устройство может стать очагом опасных инфекционных заболеваний, в том числе туберкулеза.

- Россия предложила Японии перейти на полный безвизовый режим. Глава МИДа Сергей Лавров заявил, что Москва рассчитывает продолжить обсуждение этой темы с Токио. Он отметил, что это должно касаться и деловых, и туристических поездок граждан двух стран.

- Хорошие новости от экономистов. Летом россиян ждет снижение цен на некоторые продукты. Подешевеют овощи, молоко, отдых на курортах. По прогнозам экспертов, рубль падать не должен и традиционной летней дефляции ничто не помешает.

- Роструд предложил начальникам сокращать рабочий день из-за жары. Ведомство выпустило несколько рекомендаций для работодателей. Они помогут сохранить здоровье сотрудников.

- Росстат посчитает деньги туристов. Ведомство планирует узнать, сколько тратят на отдых россияне за рубежом и иностранные путешественники в нашей стране.

- Стало понятно, какие будут следующие Новогодние каникулы. Короткими. Их планируют уменьшить с десяти до восьми дней.