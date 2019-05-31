Темы дня : Владимир Путин переименовал российские аэропорты
Валентин Алфимов - с главными новостями дня
Владимир Путин переименовал российские аэропорты
Российские аэропорты получили новые названия. Теперь Шереметьево носит имя Пушкина, Домодедово - Ломоносова, а Внуково - Туполева. Такой указ подписал Владимир Путин.
Всего в документе более 40 аэропортов страны.
Воронежский аэропорт теперь носит имя Петра Первого, Калининградский - императрицы Елизаветы Петровны, Краснодарский - Екатерины Второй, Мурманска - Николая Второго.