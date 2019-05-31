Темы дня : Постпред России при ЕС рассказал, что россияне не хотят безвиза с Европой, а Зеленский заявил о ведении Киевом двух войн

СЕГОДНЯ 14:03 2019-05-31T15:50:01+03:00

Постпред России при ЕС рассказал, что россияне не хотят безвиза с Европой, а Зеленский заявил о ведении Киевом двух войн 00:00 00:00

- Россия предложила Японии перейти на полный безвизовый режим. Глава МИДа Сергей Лавров заявил, что Москва рассчитывает продолжить обсуждение этой темы с Токио. Он отметил, что это должно касаться и деловых, и туристических поездок.

На фоне этих новостей - обращают на себя внимания слова постпреда России при ЕС Владимира Чижова. В интервью корреспонденту "Дойче велле" Жанне Немцовой он заявил, что россияне не хотят безвизового режима с Евросоюзом.

А вы хотите безвиз с Европой?

- Владимир Зеленский заявил о ведении Киевом двух войн. На встрече с сенатором США Робертом Портманом украинский президент отметил, что это война с Россией и война с коррупцией. Так Зеленский объяснил американцу, почему распустил Верховную раду и назначил досрочные парламентские выборы.