2019-06-03T12:58:51+03:00
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Елена АФОНИНА@radio_kp

Темы дня : Число пострадавших при взрыве в Дзержинске увеличилось до 116, в Совете Федерации назвали снос памятника маршалу Жукову в Харькове кощунством

Елена Афонина - с главными новостями дняЕлена Афонина - с главными новостями дня

Елена Афонина - с главными новостями дня

Число пострадавших при взрыве в Дзержинске увеличилось до 116, в Совете Федерации назвали снос памятника маршалу Жукову в Харькове кощунством

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Главные темы:

- Число пострадавших при взрыве в Дзержинске увеличилось до 116. В больницах остаются 18 человек, один - в тяжелом состоянии. По данным МЧС, взрывы полностью разрушили 5 зданий на территории завода "Кристал", ещё 50, в том числе в городе, были повреждены и требуют ремонта. Ликвидаторы аварии продолжают работу.

- В Совете Федерации отреагировали на снос памятника маршалу Жукову в Харькове. Председатель Комитета по международным делам Константин Косачев назвал действия националистов кощунственными. По его мнению, это станет вызовом для нового президента Украины.

- Певица Мария Максакова в эфире НТВ обратилась к главе СК Александру Бастырнику с просьбой взять расследование под собственный контроль. Максакова заявила, что всё это время следствие велось не в том направлении, и настоящий заказчик убийства - бывший следователь Одинцовского района Москвы Денис Панаитов.

- Сборная России рискует остаться без Олимпиады в Токио. Об этом сообщают западные СМИ. Все из-за очередного допинг-скандала. Спортсмен Даниил Лысенко в прошлом году несколько раз пропустил тесты на запрещенные препараты. Подозрения пали на федерацию легкой атлетики России - якобы руководство знало о нарушениях и помогло их скрыть.

Однако публикация английской газеты может быть очередным вбросом, - считает комментатор Дмитрий Губерниев.

- Тропическая жара возвращается в Центральную Россию. Столбики термометров начнут расти уже во вторник. К концу рабочей недели воздух прогреется до 32 градусов, - сообщил ведущий специалист Центра погоды Фобос Михаил Леус.

- С наступлениям лета у жителей Челябинска появилось новое развлечение. За сравнительно небольшие деньги они могут быть погребены заживо. Экстремалов кладут в «могилу» и засыпают землей.

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