Темы дня : Следственный комитет установил личности всех участников массовой драки в Подмосковье, в которой убили бывшего спецназовца ГРУ

СЕГОДНЯ 13:16 2019-06-03T14:17:47+03:00

Следственный комитет установил личности всех участников массовой драки в Подмосковье, в которой убили бывшего спецназовца ГРУ 00:00 00:00

Главные темы:

- Следственный комитет установил личности всех участников массовой драки в Подмосковье, в которой убили бывшего спецназовца ГРУ Никиту Белякина. О задержанных пока не сообщается.

- Ситуация вокруг китовой тюрьмы в Приморье продолжает накаляться. Туда начали водить детей на экскурсии. Ранее ученые рекомендовали оградить морских млекопитающих от контактов с людьми. Более того, по распоряжению президента узников должны были освободить еще до конца марта.

- Росстат назвал список самых невосстребованных профессий. Наибольшее число пришлось на сферу оптовой и розничной торговли, а также авторемонта. В указанных отраслях безработными числились около 600 тысяч граждан.

В списке лидеров также оказались обрабатывающие производства, строительство, сельское и лесное хозяйство, рыболовство, транспортировка и хранение. Меньше всего безработных среди сотрудников сферы водоснабжения, организации сбора и утилизации отходов.

- В эти минуты на волну Радио "Комсомольская правда" настроена Альбина Сысоева. 70-летняя сибирячка не знает, что такое безработица. Уйдя на пенсию, она устроилась - дальнобойщиком - и гоняет фуры по всей стране.