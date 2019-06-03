2019-06-03T14:17:47+03:00
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Темы дня : Следственный комитет установил личности всех участников массовой драки в Подмосковье, в которой убили бывшего спецназовца ГРУ

Елена Афонина - с главными новостями дняЕлена Афонина - с главными новостями дня

Елена Афонина - с главными новостями дня

Следственный комитет установил личности всех участников массовой драки в Подмосковье, в которой убили бывшего спецназовца ГРУ

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Главные темы:

- Следственный комитет установил личности всех участников массовой драки в Подмосковье, в которой убили бывшего спецназовца ГРУ Никиту Белякина. О задержанных пока не сообщается.

- Ситуация вокруг китовой тюрьмы в Приморье продолжает накаляться. Туда начали водить детей на экскурсии. Ранее ученые рекомендовали оградить морских млекопитающих от контактов с людьми. Более того, по распоряжению президента узников должны были освободить еще до конца марта.

- Росстат назвал список самых невосстребованных профессий. Наибольшее число пришлось на сферу оптовой и розничной торговли, а также авторемонта. В указанных отраслях безработными числились около 600 тысяч граждан.

В списке лидеров также оказались обрабатывающие производства, строительство, сельское и лесное хозяйство, рыболовство, транспортировка и хранение. Меньше всего безработных среди сотрудников сферы водоснабжения, организации сбора и утилизации отходов.

- В эти минуты на волну Радио "Комсомольская правда" настроена Альбина Сысоева. 70-летняя сибирячка не знает, что такое безработица. Уйдя на пенсию, она устроилась - дальнобойщиком - и гоняет фуры по всей стране.

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