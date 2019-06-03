Темы дня : Кучма возглавит переговоры по Донбассу, в Раде осудили снос памятника Жукову в Харькове, в Кремле следят за возможным отстранением России от Олимпиады

СЕГОДНЯ 14:03 2019-06-03T15:45:03+03:00

Кучма возглавит переговоры по Донбассу, в Раде осудили снос памятника Жукову в Харькове, в Кремле следят за возможным отстранением России от Олимпиады 00:00 00:00

Главные темы:

- Бывший президент Украины Леонид Кучма опять возглавит украинскую группу в трехсторонних минских переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе. Первое заседание пройдет 5-го июня. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

- В Раде осудили снос памятника Жукову в Харькове. Депутат Александр Вилкул призвал украинцев объединиться и остановить "издевательство над историей". При этом он подчеркнул, что власти могут очень быстро исправить ситуацию, просто наказав по закону нарушителей, а также прекратив финансирование националистических группировок.

- В Кремле прокомментировали возможное отстранение России от Олимпиады в Токио. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что не британские СМИ определяют состав участников Игр в Японии.

- В Подмосковье продолжается расследование громкого уголовного дела. Глава Раменского района обвиняется в убийстве любовницы. Заместителя председателя Общественной палаты района нашли мертвой в машине еще 4 мая. А 1 июня стало известно об аресте Андрея Кулакова.

- Кремль контролирует ситуацию с "китовой тюрьмой" в Приморье - об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.