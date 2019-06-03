Темы дня : В домах подозреваемых в убийстве спецназовца прошли обыски, Зеленский послал Кучму на переговоры и призвал власти Харькова разобраться со сносом памятника Жукову

3 Июнь 19:03 2019-06-03T20:52:51+03:00

В домах подозреваемых в убийстве спецназовца прошли обыски, Зеленский послал Кучму на переговоры и призвал власти Харькова разобраться со сносом памятника Жукову 00:00 00:00

Главные темы:

- Дело об убийстве спецназовца в Подмосковье находится на особом контроле руководства СК. Следователи установили личности участников массовой драки в Подмосковье, в которой был убит бывший спецназовец ГРУ. Как сообщили в СК, по месту жительства подозреваемых проведены обыски. Назначено несколько экспертиз, в том числе генетическая и баллистическая. Изучаются записи с камер видеонаблюдения, допрашиваются свидетели.

- Раньше работал свадебным генералом, а теперь будет принимать решения - бывший президент Украины Леонид Кучма прокомментировал свое возвращение в трехстороннюю контактную группу по Донбассу.

- Тем временем Зеленский призвал власти Харькова разобраться в ситуации со сносом памятника Жукову. Об этом сообщили в пресс-службе украинского президента. Там добавили, что к демонтажу бюста привела непродуманная гуманитарная политика Киева последних нескольких лет.

- Число пострадавших при взрыве в Дзержинске увеличилось до 116. В больницах остаются 18 человек, один - в тяжелом состоянии. Им начали выплачивать компенсации - по 150 тысяч рублей на человека. По данным МЧС, взрывы полностью разрушили 5 зданий на территории завода "Кристалл", ещё 50, в том числе в городе, повреждены и требуют ремонта.

- Громкое преступление в Раменском районе Подмосковья обрастает новыми подробностями. Подозреваемый в убийстве своей любовницы - глава района Андрей Кулаков - отрицает свою вину, но возникает вопрос: зачем он тогда соглашался пройти проверку на полиграфе? Не менее загадочным выглядит всеобщее молчание - о том, что произошло убийство, не говорили почти месяц.