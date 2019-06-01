На чистую воду : Ионизаторы и очистители «Аквалайф» теперь можно купить в 800 городах России

1 Июнь 11:03 2019-06-04T20:29:42+03:00

Ионизаторы и очистители «Аквалайф» теперь можно купить в 800 городах России 00:00 00:00

А. Челышев:

- Здравствуйте, друзья! Андрей Петрович возвращается! Точнее, уже вернулся.

А. Петрович:

- Вернее, вернулся оттуда. Меня не было все эти четыре недели в России. Здравствуй, Антон! Я смотрю, ты тоже полон сил, как и я. Отдых пошел нам всем на пользу! А три недели, которые вы скучали без нашей рекламы, вынужденная мера. Не потому, что мы решили сэкономить и не дать возможности радиостанции «Комсомольская правда» заработать свои заслуженные деньги. Нет, нам нужно было накопить товар на складе.

Сегодня у нас большие дни. Сегодня День защиты детей, с чем я вас и поздравляю. У моей матери сегодня день рождения, у Петрович Светланы Владимировны. Я уже ее поздравил с утра, хотел поздравить в прямом эфире. Она: ну, не надо! Я ей: расскажи, как у тебя прошел остеопороз? Нет, а вдруг людям это не поможет?

Ну, значит, мать свою, Светлану Владимировну, поздравляю с днем рождения. Она в почтенном возрасте, она на пенсии, учитель. Потом была воспитательницей в детском саду. Кстати, учитель русского языка и литературы, мне привила любовь к русской литературе, хоть у меня всегда по русскому было 2, а за содержание любого сочинения было 5, когда это было по пятибалльной системе.

Главное, что у нас есть очень много новостей. И начнем мы с наших реквизитов, чтобы соблюсти законность программы. Сегодня мы так же будем принимать ваши звонки. У нас очень много изменений в компании. Мы получаем уже в следующем месяце европейскую сертификацию, но не как прибора, а как производства. Поэтому мы сможем клонировать производство в разных новых странах, тем более, что у нас появились новые инвесторы-акционеры. Это очень крупная компания. Мы открываемся в восьмистах городах Российской Федерации. И у нас будет полторы тысячи точек выдачи товара.

Поэтому расти в России нам больше некуда. Единственное, что там остается – это расти по цене. Поэтому, друзья, как ни крутите, это очень серьезная компания. Патриотическая. Она работает в пяти, даже в семи странах мира. И мы сразу же запускаемся в этих семи странах, как только получим европейскую сертификацию производства. Если, опять же, вы хотите стать нашим дилером, они были не против. И вы можете стать нашим дилером. Дилеры сейчас могут зарабатывать гораздо больше, так как цена на прибор будет гораздо выше. Мы оптимизируем все наши расходы и меняем нашу концепцию. Для чего нам содержать наши магазины, если у нас их уже восемьсот?

Это будет все в течение этого месяца. Вернее, восемьсот городов. Магазинов полторы тысячи. Друзья, расти в России нам больше некуда. И огромное вам за это спасибо, друзья, что вы всегда поддерживали нас. Даже когда не шла реклама, а мы ее сняли со всех СМИ, вы заказывали нашу продукцию. И уже заказывали ее по дорогим ценам.

Последнюю неделю у нас скидки продолжились. Это был последний шаг у нас. Больше таких цен не будет. И здесь, а вы сами будете видеть, я вам объясню почему.

Но! Будем ждать ваших звонков. Подведем итог семнадцати мгновений весны. Я хотел бы зачитать эти истории, но не могу. Я всегда начинаю плакать… Но мы ожидали, что будет гораздо больше историй военных. Их все вы можете посмотреть на нашем сайте, в наших социальных сетях. И они с фотографиями. Все, кто прислал истории с фотографиями, все до одного получат приборы бесплатно. Мы решили это сделать так, благо не надо никого выбирать. И все, кто прислал истории, спасибо вам за это, за ваш подвиг. И это было посвящено 9 мая. Мы обещали, что подведем итог в последний день месяца. Почему? Мы ждали еще вчера писем. Может, кто-то из отдаленных районов России и письмо до нас не дошло.

Все письма дошли. Каждый получит прибор, кто это письмо написал и кто прислал фотографии со своими историями. Спасибо вам за это огромное. И спасибо за ваш подвиг.

Начнем с наших реквизитов. ООО «Фабрика здоровья», ОГРН 1161040055575. Наш юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, 10. Офис А217.

Что за это время произошло? Как я уже сказал, мы в процессе завершения получения европейского сертификата. Не только товара, товар сертифицировать легко, потому что он соответствует всем требованиям европейским и российским.

Производство немножко сложнее. Это занимаем гораздо дольше время. И это гораздо дороже. И уже в этом месяца, да, в первом летнем месяце мы эту сертификацию завершаем. И открываем свое первое производство в Европе.

Это потребует больших средств. И самостоятельно мы, конечно же, с этим справиться не могли. Потому что на сегодняшний день, во-первых, нам не нужно такого большого объема рекламы, так как 800 городов и полторы тысячи магазинов, если в каждом будет продаваться хотя бы два прибора в месяц, то мы и так уже не справимся с производством. А сейчас нужно увеличивать нашу оборотку, то есть, это оборотные средства практически в пять раз.

А. Челышев:

- Я правильно понимаю, ты не будешь называть эту компанию?

А. Петрович:

- Ну, ты знаешь, когда договор будет подписан, у нас есть конфиденциальное соглашение. И мы назовем эту компанию. И в этом месяце вы все узнаете.

Я сейчас начну активно путешествовать по разным странам, потому что компания работает и в Арабских Эмиратах, и в Казахстане, где у нас уже есть представители. И первая партия товара туда ушла. И Антон может даже зачитать, в каких других странах она работает. Это порядка семи или восьми стран. Все города перечислять не имеет смысла.

А. Челышев:

- Городов огромное количество!

А. Петрович:

- Это очень тяжело – 800 городов. И перечисление их займет всю нашу программу. И огромное спасибо, кто верил в нас. Кто нам помогал с первых дней. А помогали нам разные люди. Сейчас люди… Огромное спасибо и тем, кто негативно относился к нам, кто меня поддерживал добрым словом. И словом злым. Это тоже спасибо!

А. Челышев:

- Что касается компании, на самом деле, городов огромное количество. Компания, если коротко, Российская Федерация – само собой. Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия. Это ближнее зарубежье. Литва, Китай, Монголия, Объединенные Арабские Эмираты и, кроме того, Турция, Чехия, Узбекистан, республика Корея и США.

А. Петрович:

- Вот, друзья. К этому я и стремился, к этому я шел. Сегодня, кстати, у нас тройной праздник. У нас сегодня год, ровно год, как вышел российский прибор. Мы подводим итог. Поэтому мы сегодня завершим прекрасными скидками, прекрасными подарками и за каждый отзыв мы будем дарить сегодня килограмм иван-чая, простите, полкило иван-чая. Сэкономленного. Полкило – это годовой запас на одного человека. Нет, килограмм подарим! Гулять, так гулять! Праздник! Год! И энциклопедию пищевых растений. За ваши отзывы положительные и негативные. Наверное, не все было хорошо у нас. Может, кому-то не нравилось, что у нас очень много рекламы. Но, друзья, мы должны были рекламой вам надоесть. Надоесть, чтобы на нас обратили внимание монстры российского бизнеса! Да? И международного бизнеса. И сделали то предложение, от которого просто невозможно отказаться. Потому что это приведет к новому развитию компании.

Да, будет удорожание. Да. Но я говорил. Уже пять лет, но сейчас оно случилось, потому что мы просто-напросто физически не сможем выпустить больше товара, чем будет продаваться. 800 городов России и полторы тысячи точек продажи. Это очень много. Очень много даже для нас. Представьте, будет же продаваться и три, и четыре, и пять приборов. Это насколько нам нужно увеличить наш оборот?

Так же вам хочу предложить исследования компании «Медиамаркет». И РБК.

-А. Челышев:

- Гипмаркет.

А. Петрович:

- Простите. И РБК. Оно опубликовано в открытом доступе. Мы его купили. Вы знаете, что РБК совместно с Гипмаркетом проводят постоянные исследования. Они обратили тему на ионизацию воды с 2013 года, как раз, как мы работаем. До 2017 года.

Мы компания номер один. По продажам в России. Это официальная статистика. С каждых тех миллионов евро, которые мы принесли России уплаченными налогами, а эти налоги пошли на пенсии, на зарплаты. И на развитие России. На развитие радиостанций. Потому что только более почти 6 миллионов мы оставили на радио. И огромное спасибо вам за то, что вы дали нам такую возможность, покупая нашу продукцию и не возвращая ее.

Что не меняется? Не меняется модель продаж. Мы по-прежнему будем давать вам ее на три месяца на тестовый период. И вы всегда в любой момент сможете ее вернуть. Только это будет делать гораздо проще. Уже в 800 городах России. Только по одной Москве это, наверное, более ста магазинов.

Наверное, наши магазины мы будем закрывать. Они просто не имеют надобности. Они только высасывают деньги. Это условие наших новых партнеров, которые… Мы по сравнению с ними микроскопическая частица. Знаете, как травинка. Вот мы травинка. Но посмотрите! Асфальт! Травинка пробивает этот асфальт, когда она растет. Поэтому рвется травинка к солнцу, пыльный асфальт грызя, питаясь дорожной пылью, проблесками дождя! Позеленев от злости, рвется она вперед, ломая сухие кости о прошлогодний лед.

В следующей части программы мы будем говорить о том, что ждет нас в ближайшее время. Будем слушать вас. И, разумеется, будем поводить итоги первого года работы российского завода «Фабрики здоровья»!

А. Челышев:

- Ваши сообщения и отзывы присылайте в вотсапп и вайбер на номер 967-200-07-02. Или звоните в прямой эфир, как вы это регулярно делаете, 8.800-200-97-02. Ждем ваших звонков в следующей части программы.

А. Челышев:

- Продолжаем разговор о чистой воде. Андрей Петрович в нашей студии, официальный представитель российского завода-изготовителя ионизаторов и очистителей воды «Аквалайф». Российскому прибору сегодня исполняется ровно год.

А. Петрович:

- Ровно год исполнилось, друзья. Спасибо вам. Этот год был тяжелый для нас, как и для вас. И впереди, наверное, нас ждет не самое легкое время, читая статистику Росстата. Люди экономят. Экономят на еде, на одежде. Главное, что на еде. Значит, будут зарабатывать те, кто продает лекарства. Люди будут болеть. На сегодняшний день, знаете, что курятина вырастает в два раза больше, даже не успевает. Поэтому ее пичкают антибиотиками, в овощи и фрукты, которые должны были нам давать витамины, они нам дают так же и более трехсот видов разных химических элементов из-за удобрений.

Но все это можно нейтрализовать ионизированной щелочной, ионизированной кислотной, ионизированной серебряной водой. Так же, как и можно избавиться от многих дегенеративных болезней.

Но прибор наш не является прибором медицинской тематики. Но первые клинические исследования уже опубликованы. И даже в научных журналах уже опубликованы или нет?

А. Челышев:

- В этом месяце должна состояться публикация.

А. Петрович:

- Публикация. И мы идем так же в сегмент, где очень много сухого, сухих кормов. Но ни одной водички пока нет. Это наши братья меньшие, век которых короток. Котики и собачки.

Давайте примем первый звонок. Что скажут наши радиослушатели? Что скажут? Поругают или похвалят? Владимир, Красноярск!

А. Челышев:

- Здравствуйте, Владимир!

Владимир:

- Здравствуйте! Красноярск вас приветствует. Владимир. Я хочу сказать, что доволен вашими приборами. В начале 18-го брал европейский, а вот где-то с месяц взял наш, российский. Ну, доволен. Это вообще разница. И удобен, и помогает во многом. Избавился… Я раньше говорил вам, избавился от спины, боли были, защемление. И так профилактику делаю.

Хотелось бы один вопрос задать и посоветовать. Если проблема с распространением, я бы хотел посоветовать. У военнослужащих – давать им. У них все-таки зарплата есть. Правоохранительным органам. Они бы брали. На много брали бы.

А. Петрович:

- Извините, что перебиваю. Просто поговорим немножко. На самом деле, сложно вот что… Что мне тяжело. И большинство же людей будет думать, что вы наш засланный казачок. Вы человек за деньги.

Владимир:

- А пускай! Это думает, знаете, что? Думает, видимо, у кого… Здоровые, наверное.

А. Петрович:

- Это первое.

Владимир:

- Все это проверить могут только больные. Если проблемы есть со здоровьем.

А. Петрович:

- Второе – это то, что, разумеется, когда у нас уже полторы тысячи точек выдачи, тут сами точки будут продавать приборы. Даже если мы хотя бы по три прибора в месяц на каждой точке будем продавать, то мы просто не справимся с производством на сегодняшний день. Это все требует… Ведь каждый раз, каждое наращение на тысячу приборов, даже на сто, это требует дополнительных многомиллионных, если в рублях, а если в евро миллионных расходов на повышение оборотки. На увеличение людей, сборочной линии. Наши расходы, например, если и так уже больше 18 миллионов в месяц, большинство идет на зарплаты, на рекламу, на налоги. Но это не мизерные расходы по сравнению с которыми нас ждет ближайшее будущее. Поэтому надеюсь, что вы будете рассказывать о нас другим людям.

Владимир:

- Да. Я говорю. И еще вопросик хотел спросить. А вы не рассматриваете в дальнейшем большого объема делать, допустим, на 50, на 100 литров? Чтобы размещать в профилакториях, в больницах.

А. Петрович:

- Мы сейчас в процессе производства прибора проточного. Он будет стоить 69 тысяч рублей. И он просто может устанавливаться. И водичка будет оттуда течь. Он будет и очищать воду. Мы сейчас в процессе запуска фильтов для воды, которые накручиваются на кран. Мы в процессе выпуска ковриков, которые были тоже придуманы в Советском Союзе. Они назывались раньше аппликаторы Кузнецова. Это очень хорошая вещь. Мы в процессе запуска Д’арсонваль. Сейчас все будем меняться. С деньгами это все делать гораздо проще, а с большими, разумеется, сделать еще проще. Единственное, все это надо будет отбивать. Надеюсь, это пойдет у нас. Очень активно. Это будет эксклюзивно представлено только в одном месте. Это новых наших партнеров. Вкладывая сотни миллионов евро в компанию, конечно, диктовать условия будет те люди, которые эти деньги вкладывают. Но я рад за это. Потому что это даст компании новую жизнь. Где-то мы сократимся, где-то подожмемся, но мы только в России, куда нам еще расти? 800 городов. Куда расти дальше?

Расти остается только в Европу. Экспансия российской продукции в Европу! Чтобы эти люди, которые говорят, что прибор наш плохой, корявый, российское все плохо, что все сделано в Китае. Конечно, электроника сделана в Китае. Но процессор американский. Электроды русские. Программное обеспечение русское. Мембраны русские. Сборка полностью русская. Дизайн полностью русский. Но это международное. Сегодня нельзя в одном месте, в одной стране все купить. В каждых местах мы будем все это делать.

Вот вы не жалеете, что вы приобрели нашу продукцию? Как убедить людей, что это работает? Ваше мнение? Вы с нами еще?

Владимир:

- Я с вами. Ну, как убедить?.. Да я доношу, доношу.

А. Петрович:

- Вы военный, может, в прошлом?

Владимир:

- Я бывший сотрудник, я на пенсии.

А. Челышев:

- Бывших не бывает.

- В отставке.

А. Петрович:

- Почему вы поверили нам?

Владимир:

- Я поверил, потому что испробовал до этого со спиной разные методы. Ну, те же уколы, электротоки. Как бы снимало, но до конца не доводилось ничего. Опять заболевание было. Защемление спины, у меня была проблема. Это физические нагрузки, падения и так далее. А в советское время я слышал об этом. Мы молодые были, мимо ушей выходило. Болей-то не было. А со временем это все на здоровье все складывается. И вот я решил приобрести этот прибор. И я просто был рад.

А. Петрович:

- Как объяснить людям? Почему нас они записывают в мошенники? Хотя, наверное, посмотрите. Какие мы мошенники? Альтруисты, которые дают… Нет больше компаний, которые дают свою продукцию на трехмесячный тестовый период.

Владимир:

- Я хочу обратиться ко всем радиослушателям. Покупайте! Приобретайте этот прибор. Другого выхода нет.

А. Петрович:

- Спасибо вам за отзыв ваш. Как бывшему сотруднику, может, даже и спецслужб, а? Бывшему сотруднику килограмм иван-чая, энциклопедию пищевых растений, где написано все от А до Я. Как правильно собирать, правильно хранить. Толстая и цветная книжка, написана, кстати, доцентом, женщиной. В ионизированной щелочной воде завариваются все травы прямо в холодной. А наш прибор Аквалайф спа аква работает и с теплой водой. У нас сколько осталось времени?

А. Челышев:

- Три минуты.

А. Петрович:

- Успеем еще звоночек принять?

А. Челышев:

- Да, успеем. Павел, здравствуйте!

Павел:

- Добрый день. У меня вопрос короткий. Я предприниматель. И хотел узнать. Можно ли продавать ваши приборы в нашем городе? Потому что я занимаюсь розничными продажами. И часто обращаются люди: где купить?

А. Петрович:

- Теперь можно. Вопрос, главное, чтобы нам хватило возможности их выпускать. Поэтому вам нужно просто позвонить по телефону 8.800-505-08-55. Или зайти на наш сайт https://spaaqua.ru/. И оставить заявочку. Или сайт https://akvalife.club/ru/. Или проще нас найти: наберите ионизатор воды Аквалайф в поисковике. Выведет вас на наш сайт. И вы можете зайти. Вы можете позвонить лично мне. Мой номер: 8-926-12-999-43. Это мой мобильный личный телефон. Он будет включен после эфира сразу же. И потом отключен, потому что у меня сегодня еще второй эфир.

Продавать нашу продукцию приятно, но как продавать? По той же схеме, той же модели, что продаем мы. Давать на тест. Под договор с каждым человеком. Тест в течение трех месяцев. Хочет человек вернуть деньги? Возвращаем. Все по правилам, все по договору. Договор лежит в открытой аферте. Но так как цены сейчас повышаются, конечно, дилеры будут зарабатывать нормальные деньги. Очень хорошие деньги, я считаю.

Конечно, можете. Сейчас можете. Наши новые акционеры, они не против этого.

У нас остается две минуты. Спасибо вам за этот звонок. Всем остальным людям, которые хотят сейчас продавать нашу продукцию, будь то частные лица, будь то компании, вэлкам. Мы вас приглашаем. Сейчас развиваться будет гораздо проще. За эти пять лет, что я в России, было очень трудно. Я морально последнее время устал по три прямых эфира в день. Это, конечно, невозможно. Потому что каждый эфир ты выкладываешься до конца, выкладываешь душу, вкладываешь свое сердце. И когда тебе там поступает: вот, когда же вы снимете, сволочи, свою рекламу?! Как вы надоели! Таких звонков тоже очень много. Но они, наоборот, меня питают. Питают меня позитивом. Так, как и негативные отзывы. Я такой борец! И буду бороться до конца!

Друзья, все, кто покупал нашу продукцию, огромное вам спасибо! Надеюсь, что вы ее приобретете и сегодня. Сегодня вас ждут скидки, специальные темы. И это, действительно, последний день акции, когда такая будет цена. Потом скидки будут, но уже тех цен, которые были сегодня, их не будет. Так же как и комплектов-подарков, которые будут сегодня.

Что мы предлагаем? Мы предлагаем ионизаторы воды Аквалайф спа ак, ионизаторы воздуха Супер плюс эко С, ионизаторы, увлажнители, осеребрители воздуха Аква ком спа аква. Это единственный прибор медицинской тематики. Он имеет медицинский сертификат. Здесь, конечно, имеются противопоказания. Нужно посоветоваться со специалистом. Но если у вас аллергия на серебро, посмотрите нашу продукцию. Вы можете зайти на сайт www.spaaqua.ru или https://akvalife.club/ru/. Или позвонив по телефону 8.800-505-08-55. Звонок по России бесплатный. 8.800-505-08-55.

А. Челышев:

- Продолжим мы после короткой рекламы и выпуска новостей. Если у вас есть отзывы или вопросы, или вы впервые услышали об этом приборе, звоните в эфир и задавайте их официальному представителю российского завода-изготовителя ионизаторов и очистителей воды Аквалайф Андрею Петровичу по телефону 8.800-200-97-02.

А. Челышев:

- Разговор продолжаем. Андрей Петрович с нами, официальный представитель российского завода-изготовителя ионизаторов и очистителей воды Аквалайф.

А. Петрович:

- Ионизаторов, очистителей, увлажнителей, осеребрителей воздуха Аква ком спааква. У нас будет два основных продукта. Поднялась очень цена на прибор Супер плюс эко С. И мы ее не можем дарить, этот прибор, так как в рентабельность нашу не укладываемся.

Что же мы вам предлагаем? В сухом остатке. Мы вам предлагаем выбор, предлагаем выбор. Работает это или не работает. Убедиться, что это технология Советского Союза, которая уже более 30 лет используется в Японии, которая здесь незаслуженно забыта. Не заслуженно оплевана, незаслуженно обгажена. Они приносят результат. И те деньги, которые вы вкладываете в нашу продукцию, они окупаются сторицей, с лихвой. Потому что, в первую очередь, прибор готовит более трехсот видов воды. У него автоматический режим.

Ты знаешь, я нашел радиостанцию для слепых, представь.

А. Челышев:

- Радиостанцию?

А. Петрович:

- Да. И я буду тоже там выступать. Мы сейчас звонили. Хотим выпустить книжку, которая будет для людей слепых по методу Брайля. Друзья, мы о вас не забыли.

Для дальнобойщиков, которые тоже просили ионизаторы воздуха, мы тоже о вас не забыли. Все это тоже в разработке. Опять же, все это занимает годы, занимает очень много денег. Неизвестно, пойдет продукт или не пойдет.

Вот говоря о спине. У нас же есть тренажер. «Без боли» называется. Зайдите. Человек занимается и те, у кого грыжи и протрузии, он не идет на операцию, потому что они закачиваются. Они проходят. Это кардиомассажер без боли. Потому что первое, что проходит, это боль. Боль – это очень тяжело. Когда болит спина и наш радиослушатель об этом говорил.

Что мы предлагаем? Мы предлагаем вам прибор российского производства, который, мне кажется, один из лучших в своем классе. И это подтверждают те цифры, которые провело исследование. Они есть на нашем сайте Аквалайф www.spaaqua.ru Мы купили их на сайте РБК. Антон, вам огромное спасибо, кстати.

А. Челышев:

- Исследование компании Гидмаркет. Анализ рынков ионизаторов воды в России.

А. Петрович:

- И вы можете посмотреть, что наша компания номер один по продажам. Она занимает большую долю. Единственное, что мне не понравилось, они смешали ионизаторы воды с так называемой водородной водой. Мы не относимся никак к водородной воде. Это совершенно другая технология. Там получение воды, напитание воды водородом. Здесь же разделение воды, ее доочистка, получение более трехсот видов воды, а не одного вида воды. Это получение воды щелочной, которая является антиоксидантом, восстанавливает нашу иммунную систему, в ней вымачиваются овощи и фрукты, вы будете видеть. Нейтрализуется вредное воздействие. Если люди начинают экономить, конечно, они покупают дешевые продукты. А дешевые продукты – это много химии. Это значит толстеть. Это значит диабет. Попробуйте, если у вас диабет, попейте эту воду. И сдайте анализы до, через месяц, через два, ближе к окончанию тестового периода. Ведь все же прозрачно. Все открыто. Все честно. Это, действительно, так.

Многие люди думают, что это обман. Но это ваше право. Вы можете думать, как хотите. И тогда где не обман? Если здесь обман. Как здесь можно обмануть? Как? Я не понимаю этого.

Почему этот прибор хороший? Почему я предлагаю его вам попробовать? Есть приборов много. Есть от полторы тысячи до нескольких миллионов – профессиональные ионизаторы для очистки бассейнов. Такие приборы… Есть за шестьсот тысяч, есть за пятьдесят тысяч. Но почему он лучше? Во-первых, он единственный, который работает с теплой водой. Во-вторых, самый большой объем. В-третьих, голосовой помощник. Людям, которые незрячие, им пользоваться гораздо проще. Они смогут им пользоваться. Потому мы и идем в этот сегмент. Не рвущаяся экомембрана российского производства. Сегодня они будут идти в комплекте без… На всю жизнь работы прибора, а этот до 12 лет. Его срок службы. На всю жизнь работы прибора будут лежать в комплекте эти мембраны в подарок. Раньше шло мембран только на полжизни работы прибора. Отдельно они стоят тысячу рублей.

Голосовой помощник, большой цветной дисплей, все просто и понятно. Легко. Новые российские электроды, на которые гарантия семь лет. Он работает с теплой водой до 45 градусов, в теплой воде антиоксидантные свойства воды больше. Завариваются все травы прямо в холодной.

Повышенная защита от воды. Это важно. Это класс защиты ip54. Я пока других приборов таких не знаю. Быстро очень все готовит. И это наша российская разработка.

Опять же, открыв завод в Германии, в Арабских Эмиратах, в Африке, кстати, а нами заинтересовались африканцы. И уже приходили.

А. Челышев:

- Ну, там проблемы с водой большие.

А. Петрович:

- Да. И с воздухом. И, оказывается, есть такая организация, которая помогает российским производителям выходить на эти страны, оплачивая их расходы. Она находится в России. Кто об этом знал? Я не знал. Спасибо этим людям, которые услышали наши эфиры, пришли и об этом рассказали. Поэтому мы сейчас и продаем им приборы, и продаем производство. Кто слышит нас в других странах, мы можем развернуть производство за несколько месяцев. Полностью под ключ. Производство полного цикла, потому что мы так же даем схему продаж. И эта схема эффективна и работает уже пять лет, а сам я в этой теме семь лет.

Друзья, если есть звоночек, давайте. И еще поговорим об ионизаторах и увлажнителях воздуха, это тоже прекрасный прибор. И он сейчас нужен. Посмотрите, полетел пух! Заработали кондиционеры. Это тоже очень важно, чтобы не было аллергии, чтобы воздух был холодный дома. И чтобы вы были здоровы, друзья. Я сам таким воздухом дышу и днем, и ночью.

А. Челышев:

- 8.800-200-97-02. Эльвира дозвонилась первой! Здравствуйте, вы из Новосибирска, верно?

Эльвира:

- Здравствуйте! Я пенсионерка из Новосибирска. Никакой я не засланный казачок, я просто решила поделиться своим впечатлением. Во-первых, для всех. Я выписала из справочника перечень продуктов, которые защелачивают, которые закисляют организм. И когда я посмотрела, что я ем, получилось, что я практически ем только кислую пищу.

А. Петрович:

- Это практически все так на сегодняшний день.

Эльвира:

- Знаете, тут и сомневаться не надо, что надо защелачиваться. Это для всех. И еще я хотела спросить. Знаете, я живу одна. И этот кувшин на три с половиной литра многовато. И у меня немного воды остается. И мне ее жалко выливать. И я не знаю, что с ней делать. Вот если ее пить, от нее какая польза? Когда уже сутки прошли.

А. Петрович:

- Вреда от нее не будет. Но и особых антиоксидантных свойств тоже не будет. Потому что самая активная вода – это в течение нескольких часов, она имеет самый максимальный заряд. Потом он начинает спадать. В течение 12-24 часов это просто ставится питьевая вода с тем же ph остается навсегда, который вы приготовили. А вот ОВП, главный этот минусовой заряд, если говорить о щелочной воде, он теряется.

Я вам советую завести или домашнего питомца, котика или собачку. Или цветок, который вы будете поливать. Или отдавайте соседям. Пусть они тоже будут здоровы. Не так дорого стоит вода.

Эльвира:

- Может, такое предложение будет. Сделать кувшины для одиноко проживающих поменьше?

А. Петрович:

- Видите, какая ситуация? Чтобы выпустить этот прибор новый, продукт новый, это займет очень много денег и времени. Эти деньги нужно отбивать. Мы делали идеальный объем, который самый большой в своем классе. Если делать маленький, то по цене он будет практически такой же. Если его делать качественно. А объем воды будет меньше. И люди будут говорить, а не можете ли вы сделать объем больше?

Поэтому лучше больше. Да лучше. Мы сделали идеальный объем для одного человека, ведь один человек должен потреблять… Я, например, метр девяносто ростом и соточку вешу почти. И мне надо три литра воды выпивать. И это и есть объем воды в этом кувшине. Если у вас более меньший вес, не бойтесь, выпейте ее. Если выпьете больше воды, хуже вашему организму не станет. А вот если вы будете пить меньше, будет хуже. Но пейте ровно столько, сколько требует ваш организм. Если вы не можете выпить это, даже от литра воды будет уже лучше. Вы можете пить два – еще лучше. Но самый главный прием: с утра приготовили воду и сразу пьете натощак. Это самое важное.

У вас есть какие-то изменения от нашей водички?

Эльвира:

- Да. Я чувствую во многом… Я пью второй месяц. И я уже чувствую во многих местах улучшение. Изжога исчезла, кишечник стал лучше работать.

Еще раз хочу уточнить. После 24 часов щелочность остается?

А. Петрович:

- Остается. Это щелочная вода. Вы можете готовить, кипятить. Просто она теряет свои антиоксидантные свойства. Она теряет минусовой заряд, что и является тем двигателем вот этого улучшения вашего состояния здоровья. Без какого-либо лечения, потому что это может помочь, может не помочь. Тут всегда 50 на 50, потому что это не лекарство. И мы вынуждены это говорить, потому что…

Я знаю, что программа такая существует. Ты же рассказывал. Российские власти говорят, чтобы произошло долголетие. А пока я вижу по статистике Росстата – делается все для того, чтобы люди умирали. Употребляя более плохие продукты. И заработает на этом кто? К кому мы идем, когда заболеваем? Да, это люди, особенно врачи «Скорой», это вообще! Не все такие… Но получается так, что аптеки растут, как грибы после дождя. А людей здоровых все меньше и меньше.

А. Челышев:

- Ты сказал про овощи. Сезон свежих овощей подходит. Эльвире спасибо!

А. Петрович:

- Спасибо! Подарок вам пришлем! Вы записываете номера телефонов этих людей? Или нет? Если записываете, огромное спасибо!

А. Челышев:

- Так вот, в прошлом году объем российских овощей с нитратами за 2018 год увеличилось в два раза.

А. Петрович:

- Мало кто знает, что есть первый сорт, а есть второй. И второй сорт – это превышение в несколько раз. Нитратов. Их нужно вымачивать в щелочной воде. Об этом поговорим в следующей части нашей программы.

А. Челышев:

- Андрей Петрович в нашей студии остается. Официальный представитель завода-изготовителя ионизаторов и очистителей воды Аквалайф. Мы продолжим через несколько минут.

А. Челышев:

- Продолжаем разговор. Андрей Петрович с нами – официальный представитель российского завода-изготовителя ионизаторов и очистителей воды «Аквалайф». Российскому прибору сегодня исполняется год.

А. Петрович:

- Год! Исполнилось! День рождения. Моей маме также день рождения. Посмотрите, у нас много очень хороших новостей. Много хороших новостей.

А. Челышев:

- Итак, в ближайшее время будет объявлено о том, что ионизатор и очиститель воды «Аквалайф» и другую технику вашей компании можно будет приобрести в точках продаж одной очень крупной компании, присутствующей на российском и не только на российском рынке. Таким образом, количество точек, где можно будет прибор либо получить, либо заказать, возрастет…

А. Петрович:

- С доставкой, все верно.

А. Челышев:

- …возрастет до полутора тысяч.

А. Петрович:

- Полутора тысяч. В России расти больше некуда, друзья. Это факт. И я очень рад, что это вот все произошло. И для этого нам потребовалось пять лет. Спасибо вам. Только благодаря вам все это случилось.

А. Челышев:

- Помимо России, офисы этой компании, не только офисы, но и вот эти самые точки продаж находятся, ну вообще, слушайте, можно будет получить в любой стране мира, она более чем с 200 странами мира работает.

А. Петрович:

- Все верно.

А. Челышев:

- А офисы этой компании, офисы, да, присутствие, помимо Российской Федерации, это Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Литва, Монголия, Объединенные Арабские Эмираты, Чехия, Турция, Соединенные Штаты Америки и Республика Корея – Южная Корея.

А. Петрович:

- Так что, друзья, будем расти, будем все-таки с гордой головой нести российские технологии в массы. Будем бороться с этим неверием, с этим недоверием. Я понимаю вас, друзья, прекрасно. Обман сплошь и рядом, мы все от этого устали. Но вот моя совесть абсолютно чиста. Я не знаю, как вам это доказать, но я стараюсь доказывать это своим трудом. Я стараюсь это доказывать своим трудом. Что мы сегодня предлагаем? Вы вспомните, с чего мы начинали. Маленький магазинчик. Даже продавали со склада. Многие люди покупали со склада. Брак, если брак прошлой европейской модели доходил до 30 %, это было очень тяжелое время для нас, у некоторых людей и по два раза выходили приборы, это, ну, опять же, мы все за свой счет это компенсировали. Это было очень тяжелое время. То брак российской продукции он меньше 1 %. И это очень главный для меня показатель качества. Главный для меня показатель качества.

Возвраты как были, так и остались. Они одни. Да, там, 2-3 %. На Новый год они всегда поднимаются до 5, может быть, чуть выше. Но там самое главное – это срочно нужны деньги. Срочно нужны деньги. И вы вправе вернуть наш прибор. Главное – возвращайте его в целости и сохранности. Внимательно читайте договор. Потому что в договоре все написано от а до я. Подводных камней здесь никаких нет. Просто он должен быть в полной комплектации, в целости и сохранности. Если прибор будет поцарапанный, пошарпанный, грязный, вас за это оштрафуют. Но штрафы там не более 3 тысяч рублей. Даже при том, что если прибор в очень ужасном состоянии.

Что еще мы предлагаем, друзья. Я предлагаю вам не только ионизатор и очиститель воды «Аквалайф Спа Аква», то есть что такое «Спа Аква» www.spaaqua.ru, sanitas per aqua - здоровье через воду. Также мы предлагаем вам ионизатор, очиститель, увлажнитель, осеребритель воздуха «Акваком Спа Аква». Он сейчас очень важен. Это бактерицидный увлажнитель, ионизатор, не имеющий аналогов. Единственный в России, имеющий медицинский сертификат. А это важно, потому что его можно устанавливать в школьных, дошкольных, детских, лечебных учреждениях. Вот мой сын ходит в садик, я уже такой приборчик, конечно же, подарю в группу, чтобы дети не болели. Оздоровление и очистка окружающего воздуха на молекулярном уровне. Уникальный природный щит для организма, перед которым отступают простуды, ОРЗ, грипп и многие другие аллергии и заболевания. Вот летит пух, да, то есть он насыщает воду аэроионами, он насыщает воду ионами серебра, он охлаждает воздух, друзья. Можно делать ингаляции. Только на травах, не на масляной основе. То есть дышать ими. Это очень прекрасный прибор. На пульте управления. Там множество режимов. Расширенная гарантия на него три года.

Единственное, что здесь нужно будет раз в год менять пьезоэлемент. То есть это во всех так приборах. Потому что там пьезоэлемент – это то, что разбивает воду, делает ее такую дисперсную взвесь. На сайте akvalife.club или spaaqua.ru или в 33 пока города России в магазинах «Экомедика» или в наших магазинах в Москве, на Большой Семеновской. 49, и на Петровке, 30/7, сейчас, конечно, мы уже, не знаю, стоит ли оставлять еще наши магазины, если у нас будет в Москве, наверное, магазинов 150. Дальше, значит, это Самара, это Ленинградская. 75. Приезжайте, в самом центре, историческом центре города. Это Калининград, Московский проспект, 40, да, приезжайте. Посмотрите, пощупайте, подышите. Это Ростов-на-Дону. Значит, в Ростове-на-Дону это бизнес-центр «Лендлорд», улица… сейчас, дай бог памяти, ну, назовем ее в прошлой части, но опять же, все сейчас не запомнишь. И все 800 адресов, по которым уже в этом месяце будет стоять наша продукция или она будет туда доставлена в течение нескольких дней, или доставлена вам на дом, ну, перечислять не имеет смысла.

Почему? По одной простой причине. Потому что это займет всю нашу передачу. А если еще перечислять все другие страны, то тогда надо нам вообще выкупать все эфирное время на радио "Комсомольская правда". И только говорить о воде. Но это не понравится многим людям. Поэтому мы этого делать не будем. А, наоборот, уменьшим рекламу и будем где-то три раза в неделю рекламироваться. Потому что мы, даже если в каждую точку из полутора тысяч точек продаж поставим свою продукцию хотя бы по три прибора, то вы понимаете, что это мы даже не справимся, наше производство. Поэтому здесь остается одна, один вариант. Это первое – повышать цены. Это, конечно, уменьшит продажи. Но мы, по крайней мере, сможем и на Европу отправлять продукцию. Потому что даже с новыми акционерами наши средства все равно ограничены. Они всегда ограничены. Потому что деньги не растут на деревьях, их приходится зарабатывать. И зарабатывать их становится тяжелее и тяжелее. Тяжелее и тяжелее, это так.

Но благодаря вам мы успешно развиваемся. Вы видите, что мы добились своего предела в России, я считаю, развиваться в России больше некуда. И, наверное, больше расти мы никуда не будем. Это прекрасные условия. Прекрасные наши товарищи, наши стратегические партнеры. Мы думаем одинаково, что самое главное. И это даст компании новый рост, и мы выходим абсолютно на новый уровень. Но новый уровень даст и новые цены. Вы это знали. Это будет. Сегодня это действительно уже без вариантов вариантов вариантов. Последний день акции, когда вы сможете приобрести продукцию по тем ценам, которые я назову уже в следующей части нашей программы.

Поэтому, друзья, ионизатор воды, ионизатор воздуха «Эко Плюс Супер… Супер Плюс Эко-С», да, они еще есть у нас. И сегодня мы их еще подарим вам. Но это последний день будет, когда мы их дарим. А также ионизатор, увлажнитель, осеребритель воздуха «Акваком Спа Аква», это тот прибор, который нужен каждому, у кого работает кондиционер. Тот прибор, у которого не работает кондиционер, он нужен тоже. Тот прибор делает воздух такой же, как в сосновом бору после грозы, увлажненным. Наша кожа увлажняется. То есть мы прекрасно выглядим, можно делать ингаляции. Но все это вы можете взять на тест. Или на месяц, если это комплект, или на три месяца, если вы берете отдельно один прибор. И в течение этих трех месяцев вы все поймете сами. Я рекомендую всем людям взять и попробовать. Взять и попробовать. И тогда делать какие-то выводы. Только, как правило, выводы о нас, плохие выводы, делают те люди, которые даже в глаза не видели нашу продукцию и никогда ею не пользовались. Никогда ею не пользовались.

Но давайте дадим высказаться нашим уважаемым…

А. Челышев:

- Алексей давно ждет своего часа.

А. Петрович:

- Переулок Семашко, дом 114 в Ростове-на-Дону.

А. Челышев:

- Бизнес-центр «Лендлорд». Алексей, Амурская область. Алексей, здравствуйте.

Алексей:

- Добрый день или доброго времени суток вам.

А. Челышев:

- Слушаем вас.

- Ну хотел оставить отзыв небольшой о вашей продукции.

А. Петрович:

- Пожалуйста.

Алексей:

- И задать ряд вопросов. В общем, прежде всего – отзыв. Прибор я купил почти год назад, в июле прошлого года, 2018 года. Начал активно пользоваться им. И через три месяца мембрану поменял, оказалось, что можно было и не менять, она и больше бы продержалась. Потом уже в следующих программах услышал, что пока она не начнет активно протекать, можно не менять. А я думал, через три месяца уже надо поменять. В общем, этого не стоило делать. Ну, о чем…Вода действительно она помогает. У меня был такой вот проблемный вопрос. В 2014 году мы с моей супругой любимой родили дочу, планировали родить второго ребенка в ближайшее время. Но почему-то не получалось. Пошел к докторам, сделали определенный тест там. Оказалось, что подвижность, активность снижена.

А. Петрович:

- Сперматозоидов.

Алексей:

- Да, сперматозоидов. Ну, пил эту воду в течение, грубо говоря, месяцев восьми, каждый день, вместо просто воды. Готовил, пил. Ну, и мои тоже члены семьи пили эту воду. Большинство я пил. И тут чудо случилось – забеременела супруга. Ну, может быть, я вот преувеличиваю, может быть, и действительно вода помогла. Но я все-таки склоняюсь к тому, что это вода помогла.

А. Петрович:

- А вот с молочком. Я знаю многие истории, когда у женщин, бывает, нет молока кормить. Потому что мои двое детей, второй мой тоже был ребенок вообще зачат даже на щелочной воде, такой блондинчик красивый. И молочко все время идет лучше гораздо, его больше, когда вы пьете щелочную воду. А вы кормили сами или смесями? Имеется в виду – жена.

Алексей:

- Первого ребенка кормили и сами, и смесями. Уже добавляли, когда уже…

А. Петрович:

- Смотрите, смеси лучше всего готовить на ионизированной щелочной воде. Почему я это спросил.

Алексей:

- Будем готовить, однозначно. До родов еще рано, еще в сентябре только будет рожать.

А. Петрович:

- Значит, моя жена все время пила эту воду, да рН 9,4. И скажу вам так, что у нее не было вот этого токсикоза вторым ребенком. Хоть разница у нас между первым и вторам она составила практически, сколько, наверное, семь или восемь лет. Думаем третьего сейчас. Думаем третьего.

Алексей:

- У моей супруги токсикоза что с первым, что со вторым нету. Но пьем рН 9,2, больше не повышаем.

А. Петрович:

- Тоже отлично, тоже хорошо. От девятки. Можно 9, можно ниже. У кого…

Алексей:

- Чувствуем себя прекрасно. Второй вопрос. У меня хронический вирусный гепатит В… постоянно тяжести в боку. Пью эту воду, тяжести уходят. Начал активно заниматься физической культурой. То есть раньше три километра бегу, бок скалывает. Сейчас бегу – более-менее, то есть нормально пробегаю за 12 минут 3 километра.

А. Петрович:

- Спасибо. Спасибо вам огромное. Десять секунд осталось.

А. Челышев:

- Алексей из Амурской области, спасибо большое.

А. Петрович:

- Подарок вам пришлем, вам и вашей супруге, Иван-чай для того, чтобы ваш ребенок был здоров.

А. Челышев:

-Продолжим после выпуска новостей. Оставайтесь с нами.

А. Челышев:

- Ну что, друзья, не так много времени осталось на то, чтобы принять ваши отзывы о работе ионизаторов и очистителей воды «Аквалайф», ионизатора, очистителя, увлажнителя, осеребрителя воздуха «Акваком Спа Аква» или задать вопросы о технологиях и о самих приборах. 8-800-200-97-02 – телефон прямого эфира. WhatsApp и Вайбер – 967-200-97-02. В нашей студии официальный представитель российского завода-изготовителя ионизаторов и очистителей воды «Аквалайф». Андрей Петрович. Ровно год назад российский прибор «Аквалайф Спа Аква» увидел свет и своего потребителя.

А. Петрович:

- Да, свет он увидел, конечно, два года назад. Потому что год мы его дорабатывали. То есть и между тем, как мы его выпустили, прошло почти два года. И между тем, как мы начали этим заниматься и выпустили его. И, разумеется, это прибор, которым я горжусь. Потому что я считаю, что он один из лучших. И это, действительно, так. По крайней мере, та модель, которую мы вам предлагаем, а это модель – три месяца тестовый период. Многие на нас кричат, ругаются, но на самом деле ее никто не предлагает. И цифры, официальные цифры, официальные исследования показывают о том, что мы компания номер один в России. Вы можете это посмотреть на наших сайтах https://akvalife.club/ru/, www.spaaqua.ru, посмотреть, кто на втором месте. Но там уже ионизаторы, вернее, это не ионизаторы, это водородная вода, и цены на них более ста тысяч. Понятно, когда у тебя цена более ста тысяч, тебе проще делать оборот. Но мы номер один на сегодняшний день по всем цифрам, по всем показателям. И мы работаем с маленькой-маленькой, но все-таки прибылью.

Дальше, значит, посмотрите вообще некоторых игроков, которые называют себя серьезными компаниями, их вообще нет, они даже занимают не 0,1 долю рынка. Может быть, это просто все втемную продается, да. Может быть, так, я только так думаю, или на самом деле это просто воздух, виртуальные продажи.

А. Челышев:

- Действительно, это важный момент, здесь надо сказать, что исследовательские компании оперируют только теми цифрами, которые есть в открытом доступе. Цифрами налоговой отчетности. Вот те, кто работает в белую, их видно.

А. Петрович:

- Я вам об этом говорил, тяжело работать в белую. Да, но мы работали и с самого начала, и работаем сейчас. Конечно, налоговая нагрузка она выросла за это время. А цена наша – нет. Поэтому, ну, это уже больше нельзя делать. Плюс, когда в тебя вкладывают сотни миллионов евро, то ты просто деньги должен отбивать. Их не надо так быстро отбивать, как вот сейчас. Можно долго ждать. Разумеется, нас ждет оптимизация. Где-то мы будем закрываться, да, но 800 городов России, все, начиная Москва, Санкт-Петербург, мы будем открываться. Это уже все произойдет в ближайший месяц. Почему мы сняли рекламу на три недели? Не потому что я устал. Я отдохнул по-русски, друзья. Неделю я отдыхал по-русски. И потом еще две недели отдыхал после того, как я отдыхал. Раз в год я это себе позволяю, чтобы расслабить голову. И вот просто-напросто отдохнуть. Три эфира прямых в день – это очень тяжело. Особенно когда ты действительно выкладываешься на все сто процентов. И когда ты душой болеешь за эту продукцию.

Значит, давайте назовем, где вы сейчас можете нас купить прийти. Это представительство в Москве: ул. Петровка, 30/7. Именно Большая Семеновская ул., дом 49-а. Это представительство, расположенное в торговом центре «Семеновский пассаж». Два пока представительства. Будет 150, да, где-то так. Дальше, значит, в Москве. Представительство в Санкт-Петербурге, там тоже будет очень много магазинов, но пока вы можете купить на ул. Ефимова, д. 4-а, это представительство расположено в бизнес-центре «Мир», 1-й этаж, офис 200. Зашли и налево. Это самый центр, сто метров от «Сенной площади». Представительство в Калининграде, Московский проспект, дом 40, офис 1001. Это расположено в бизнес-центре «Балтийский» на 11-м этаже. Представительство в Ростове-на-Дону, переулок Семашко, дом 114. Представительство расположено в бизнес-центре «Лендлорд». Представительство в Самаре, это исторический центр города, самый центр. Улица Ленинградская, 75. А также еще 33 города, где мы сейчас пока представлены в магазинах «Экомедика». Пока. Но, как вы понимаете, новые акционеры, новые магазины. И, скорее всего, мы будем представлены только в одном месте. И скоро я вам назову – где. И скоро я вам назову – когда.

Ну, пока это коммерческая информация, которую я не могу разглашать. Друзья, я считаю, что полторы тысячи новых точек выдачи товара, то есть точек продаж, полторы тысячи новых доставок в городах, то есть вам будет удобно, это будет даже рядом с вами, рядом с вашим домом. Тем более, что ничего не меняется. Меняется только цена, но не меняется… цена уже должна была поменяться. Потому что она меняется у всех. Посмотрите, ну невозможно, да, невозможно выжить, не меняя цены. Значит, и здесь ситуация какая. Что вы также сможете заказать доставку на дом. Доставку до дверей к вам. И она будет включена в цену. Вообще мы сегодня, пока мы еще продаем это сами и в тех местах, где вот у нас есть продукция, это и магазины «Экомедика», и наши собственные представительства в пяти городах: Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Калининград и Самара, - то сейчас вы можете прийти и купить приборы там. Да, они есть в наличии.

Мы должны были подкопить приборчиков, да, потому что нам просто… подкопить их на складе, потому что нам не хватило бы, чтобы поставить их во все полторы тысячи точек. Я думаю, что это мы и не сделаем за один месяц. Но за несколько месяцев мы все это сделаем. Но доставка, даже если вы сегодня закажете, будет осуществляться в течение одного-двух дней на всю Россию. Даже если товара уже не будет в наличии. Потому что, когда он будет в наличии, его очень быстро разбирают. Но ограниченное число будет приборов. Потому что сейчас мы будем открываться также и в Европе, как производство. Я вам уже говорил, что это хорошая новость, что мы уже практически закончили сертификацию не прибора, прибор-то сертифицировать легко, потому что он соответствует всем требованиям и Европы, так как мы его делали с оглядкой на Арабские Эмираты сразу, да. А вот именно сертификация производства. И с этим сертификатом производства мы сможем клонировать производство в любой стране мира.

Поэтому, если вам интересно быть нашим дилером, или же вам интересно открыть производство, это не такие большие деньги, которые… и также у нас есть уже готовая модель, как вы знаете, успешная, которая действует на протяжении семи лет, семи лет, да, ну, а в России – пять, поэтому я все-таки советую вам взять и попробовать эту продукцию. Что бы вам ни говорили ваши дети, ваши родители, кто-то еще, что это все обман, что я мошенник, ну, как, как можно вот так развиваться и обманывать людей? При том, что наша рентабельность она гораздо ниже, чем у многих производителей. Тем более, что с этой рентабельности мы платим за рекламу. Да, наш заработок – он ноль рублей ноль копеек, считайте. Потому что вся прибыль, какая идет, она тратится на развитие компании. Но это невозможно, это невозможно без каких-то огромных вливаний, которые вот сейчас произойдут. И это позволит нам открыться в 800 городах Российской Федерации. А также еще во многих странах мира автоматически, да, при получении российского сертификата и открытия производства в Европе. Все это требует денег, да.

Как без воды и не туды, и не сюды, так и без денег, да, и без денег не туды, и не сюды. А деньги как вода, их сравнивают так. Поэтому, друзья, все-таки я советую вам сегодня взять нашу продукцию, взять ионизатор воды, взять ионизатор, увлажнитель, осеребритель воздуха. Попробовать. У вас будет на это месяц или три месяца. И вы сами поймете, друзья, работает это или нет.

А. Челышев:

- Марина из Абакана нам дозвонилась. Марина, здравствуйте.

Марина:

- Здравствуйте. Хочу поздравить вас с годовщиной.

А. Петрович:

- Спасибо.

Марина:

- И хочу сказать, что я только в прошлом году начала пользоваться этим прибором «Аквалайф». Проблема началась с того, что собирала летом ягоду, и меня покусали, ноги мне накусали мошка. Это было просто ужасно. Ноги так страшно болели, распухли, зудели. И вот тетя мне посоветовала воспользоваться этим прибором. Он у нее был. …

А. Петрович:

- Кислотную водичку, наверное, да?

Марина:

- Да, и после этого у меня прямо все прошло. Вот цветочки поливаю, животным тоже даем. В общем, отзыв у меня положительный об этом приборе. Спасибо вам.

А. Петрович:

- Скажите, как вы думаете, что сделать для того, чтобы все-таки вот люди, которые сомневаются до сих пор или там ненавидят нас, даже есть такие, чтобы они немножечко поверили? Потому что это ведь нужно не только нам, но и в первую очередь нужно людям.

- А вот знаете, как… не попробуешь – не поймешь. Вывод такой у меня.

А. Петрович:

- Согласен с вами. Лучше один раз увидеть и попробовать, чем сто раз услышать. Да простят меня работники радио. Но у нас же есть видео-трансляция в интернете. Поэтому нас можно также и увидеть. Просто наберите «Петрович, «Аквалайф» в интернете, и вы увидите все наши эфиры в записи. Посмотрите, что у нас нет такого, что там сидит какой-то модератор, выискивает людей, что вы наш засланный казачок, который…

Марина:

- Нет, нет, нет.

А. Петрович:

- Поэтому даже комариные укусы, укусы мошки, раны, язвочки, пролежни, вся… какие-то простудные заболевания, горло заболело, мертвая водичка вам в этом поможет. Огромное вам спасибо за ваш звоночек. Это уже на сегодняшний день крайний звоночек. Все, кто сегодня до нас дозвонился, они получат в подарок «Энциклопедию пищевых растений Иван-чай». Напомню, что мы закончили нашу акцию «17 мгновений весны». На каждое радио, где мы вещаем, было выделено 17 приборов. Писем было гораздо меньше от ветеранов. Поэтому я думал, что придется выбирать, это было бы очень тяжело – выбирать из всех этих писем. Но мы всем, всем, кто прислал эти письма с фотографиями, все живые ветераны Великой Отечественной войны они получат приборы бесплатно, с бесплатной доставкой по всей России. Приборы будут отправлены уже в самое ближайшее время.

Поэтому, друзья, наш еще последний час, последний пласт программы впереди. Я расскажу вам о нашей продукции еще раз, чтобы вы приняли правильное решение. Но правильное решение – это «доверяй, но проверяй». Доверяй, но проверяй. Я предлагаю нас проверить. Я предлагаю вам нас проверить. Вот только это мне нужно от вас. Потому что вы сами все поймете, что это действительно работает и что это действительно не обман, что советские ученые были правы, что японцы были правы. Поэтому это самая здоровая нация на земле. Употребляя эту воду, надеюсь, мы тоже сможем стать самой здоровой нацией на земле.

А. Челышев:

- Спасибо, Андрей. Но мы еще не прощаемся. Сейчас прервемся в очередной раз на паузу небольшую. Через несколько минут продолжим этот разговор.

А. Петрович:

- Да, и я назову цены, скидки и какие подарки вас ждут. Сегодня у нас специальные праздничные цены.

А. Челышев:

- Будем считать, что сейчас ты выполнял, так сказать, произвольную часть программы, как в фигурном катании, потом будет через несколько минут начнется официальная часть программы.

А. Петрович:

- Да.

А. Челышев:

- Андрей Петрович с нами, официальный представитель российского завода-изготовителя ионизаторов и очистителей воды «Аквалайф», скоро продолжим.

А. Челышев:

- Продолжаем разговор. Андрей Петрович в нашей студии, официальный представитель российского завода-изготовителя ионизаторов и очистителей воды «Аквалайф». Ну что, у нас совсем немного времени остается. Друзья, если есть отзывы, только WhatsApp и Вайбер, я их буду только читать. И, Андрей, сейчас слово тебе. Финансовые условия – самое главное, самое интересное.

А. Петрович:

- Ну что, друзья, наконец-таки закончилась наша эпопея со скидками, да, с теми. Конечно, будут разные предложения, но уже таких предложений, которые есть сейчас, их не будет. Почему? Потому что, ну, понимаете, когда в тебя инвестируют, тем более, что люди абсолютно другие, когда тебя поглощает огромная компания, условно, да, то, когда ты начинаешь моментально продаваться в 800 городах России, все это требует серьезных вложений, серьезных инвестиций, которые должны отбиваться. А работать на той марже, на которой мы работали, практически в ноль, да, даже в минус, потому что тратить денег больше на рекламу, чем зарабатывать, этого больше не будет.

Поэтому цена 18 тысяч рублей – ее вообще больше не будет. Вообще больше не будет никогда. 18 тысяч рублей цены больше не будет никогда на прибор. Она будет только сегодня. Но в честь нашей годовщины сегодня пойдет в подарок килограмм Иван-чая, дополнительный комплект мембран. То есть на всю жизнь работы прибора. Вам не надо заботиться, еще покупать какие-то комплектующие. Да, то есть гарантия на прибор, как вы знаете, три года. Да, его срок службы до 12 лет. Гарантия на электроды из металлов платиновой группы – это титан, покрытый оксидом иридия и рутения, то есть мы один из самых крупных потребителей в России этих металлов. Да, металлов платиновой группы. Это обязательно нужно, чтобы электрод не растворялся, чтобы вода была качественная. Цена будет уже выше. То есть она будет начинаться с 21 тысячи рублей. Да, поэтому сегодня последний день, когда вы сможете купить, так стоимость продукции, вы знаете, 35, и за эти деньги он будет продаваться в Европе. И цена, если у нас будет идти продажа сильно, она будет расти. Потом оно будет стоить 22, 23, 24, 25. То есть будет плавное повышение до 35.

Потому что 800 городов, полторы тысячи точек продаж – это, представьте, вот три приборчика поставить в каждую точку, это сколько. 4,5 тысячи. Мы столько не можем выпустить в России. То есть нам нужно увеличивать оборотку в несколько раз. Потому что максимально что мы продавали, это 2 тысячи приборов в месяц. Поэтому, друзья, 18 тысяч рублей. Иван-чай – годовой запас, он стоит 3 тысячи так, это в закупе! В закупе! В продаже там больше 5 и даже 6. Который заваривается именно в ионизированной щелочной воде, прямо в холодной. Для чего нужен Иван-чай? Для того, чтобы был результат. Потому что он обладает антиоксидантными свойствами. Там минералы все. Там все микро- и макроэлементы. Да, то есть он вообще вкусный. Это лучший напиток. Это будет стоить 18 тысяч рублей.

Если вы платите предоплату, три вида доставки. Три вида теперь доставки. Первый вид доставки – предоплата стопроцентная. Значит. 18 тысяч рублей и вот те подарки, что я перечислил. Энциклопедия пищевых растений, Иван-чай и дополнительный комплект мембран. Три подарка. Три ценных дорогих подарка. Потому что это тоже сказывается на цене. И таких приборов будет у нас ограниченное число сегодня, мы их ограничим 33. Да, 33 приборами. Дальше, 21 тысяча рублей – это будет опять же ионизатор воды «Аквалайф Спа Аква», со всеми подарками, что я перечислил только что. Иван-чай, энциклопедия пищевых растений, мембраны. Но также пойдет в последний раз, и все, у нас больше не будет этого продукта, это ионизатор воздуха «Супер Плюс Эко-С», то есть та же люстра Чижевского, тоже работа российских ученых, это прекрасный российский производитель, да, но который тоже в этих условиях не может выживать по тем ценам, по которым мы эту продукцию закупаем. Те цены новые, мы, к сожалению, их не потянем. Поэтому это последний раз, когда мы продаем такие комплекты. Таких комплектов будет тоже 33, потому что у нас на складе не так много осталось именно ионизаторов воздуха «Супер Плюс Эко-С» российского производства. Его срок службы также 10 лет, он не требует каких-либо дополнительных мембран. Он очищает воздух, убивает бактерии, вирусы, грибки. То есть делает воздух прекрасным, хорошим. То есть, помните, люстра Чижевского, все мы это знаем.

Также, также, друзья, мы третий комплект советуем взять. Потому что он самый выгодный на сегодняшний день. И таких цен тоже не будет. Это три прибора за одну цену. Если за 21 тысячу это два прибора за одну цену, и три вида доставки. То есть первый вид доставки – это предоплата стопроцентная, значит, цена будет 21. Еще два вида будет доставки. Это просто предоплата доставки. Это 500 рублей. Но они сгорают, если вы не выберете прибор. Многие люди, которые заказывают наложенным платежом, они не выбирают приборы. Приборы возвращаются назад. И также, если вы без вообще какой-либо оплаты, просто наложенным платежом, это плюс тысяча рублей за наложенный платеж, который получает почта. Она берет гораздо больше, но вот мы сегодня сделаем таких тоже 33 комплекта приборов. Это значит, ионизатор воды за 18 тысяч плюс мембраны на всю жизнь работы прибора, это 12 лет. Плюс энциклопедия пищевых растений – толстая большая книжка, цветная, все от а до я о травах пищевых, как собирать, как растить, как прикладывать, от чего лечат, от чего не лечат. Написана доцентом, женщиной, доктором… кандидатом медицинских наук. Простите, кандидатом медицинских наук. Называется «От авокадо до ячменя». Как советская энциклопедия по толщине книжка. Следующее, значит, это будет… И Иван-чай – килограмм, килограмм, годовой запас. Да, это будет стоить 21 тысячу. 18, вернее, вот. 18 – чай, мембраны, именно и… энциклопедия.

21 тысяча – это два прибора за одну цену. Ионизатор воды и ионизатор воздуха. И чай, конечно же, мембраны и энциклопедия. Да, вот 18, 21 и 33.

33 – это три прибора за одну цену. Это ионизатор воды, это ионизатор воздуха «Супер Плюс Эко-С», которых я только что назвал. И плюс ионизатор, увлажнитель, осеребритель воздуха «Акваком Спа Аква». Но здесь тестовый период будет, в отличие от двух тех комплектов, один месяц. Но на самом деле мы будем возвращаться к этой технологии. То есть мы будем, наверное, давать на один месяц приборы. Потому что одного месяца уже достаточно понять, работает это или нет. Работает это или нет.

Возможно, оставим три, да. Но 33 тысячи рублей. Посчитайте, ионизатор воздуха – 35, ионизатор воды – 35. То есть ионизатор и увлажнитель воздуха «Акваком Спа Аква» с медицинским сертификатом, единственный в России, да, то есть, ну, здесь, конечно же, имеются противопоказания, посоветуйтесь со специалистом. Но какие противопоказания? Если у вас аллергия на серебро. Если у вас нет аллергии на серебро 99,99 пробы, значит, это ваша тема. Это ваша тема. Поэтому три прибора за одну цену. И к ним пойдет также Иван-чай, к ним пойдет также дополнительный комплект мембран и энциклопедия. Вот такие, фонтан такой, можно сказать, подарков и чувств сегодня в нашей… у нас в последний день.

Друзья, все рано или поздно заканчивается, как жизнь. Но пока мы живы, все можно изменить. Я предлагаю вам взять и попробовать, друзья. Или, если даже нет сейчас средств, вы не успели, не надо мне звонить и говорить, что, Андрей Михайлович, мы собирали, нам чего-то не хватило. Именно сегодня мы эти деньги или именно завтра собрали. Друзья, с завтрашнего дня цены новые. Да, и это уже без вариантов. Почему? Ну потому что не открыться иначе в 800 городах России, в полутора тысячах точек продаж. Иначе не открыться. Тем более, что товар будет ограничен, и очень много запчастей уходить будет на Европу.

18 – один прибор. С подарками. 21 – два прибора: ионизатор воды и ионизатор воздуха. 33 – три прибора: ионизатор воды, ионизатор воздуха и ионизатор, увлажнитель и осеребритель воздуха «Акваком Спа Аква», который должен быть в каждой семье, по-моему мнению, должен быть в каждом офисе. Если у вас есть кондиционер или нет кондиционера, если у вас есть аллергия или какие-то дегенеративные болезни, все от а до я, как бы ваше ни называлось заболевание, оно, скорее всего, имеет кислотное происхождение. Литература, конечно же, книжка, в которой написано все от а до я, таблица процедур. Поэтому, друзья, попробуйте, попробуйте, три месяца тестовый период. Сдайте анализы до употребления ионизированной воды. Вы же верите своим анализам. Потом сдайте через месяц, употребляя воду 30 миллилитров на килограмм веса. Самый важный прием воды с утра. Сдайте через два, сдайте ближе к окончанию тестового периода, через три. Если вы будете видеть и чувствовать, что это помогает, разумеется, вы оставите нашу продукцию, как и делает 98 % наших покупателей.

Пожалуйста, если вы хотите заниматься нашей продукцией, 8-800-505-08-55. Запишите этот номер, звонок по России бесплатный. 8-800-505-08-55. Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Калининград, Самара – там наши собственные представительства. Также еще 33 города пока России – это «Экомедика». И сегодня везде, и в «Экомедика» вы можете вот по этим ценам заказать нашу продукцию. Но это нужно, во-первых, позвонить: 8-800-505-08-55. Количество приборов ограничено. Зарезервировать эту цену за собой. А оплатить вы сможете в течение месяца. В течение месяца цена эта остается за вами. Это все, что я могу сделать для вас. В течение месяца эта цена остается за вами. 18, 21 и 33.

Отдельно ионизатор, увлажнитель, осеребритель воздуха «Акваком Спа Аква», так который стоит 35 тысяч рублей, как и наш прибор «Аквалайф» 35 тысяч рублей, он стоит этих денег. А отдельно он стоить сегодня будет 18 тысяч рублей. И комплект подарков будет практически тот же. Это Иван-чай и энциклопедия пищевых растений. Попробуйте, друзья. Мы действительно эту продукцию будем экспортировать, продавать на Европу, открывать там производство. Открываемся мы в 800 городах России. Я надеюсь, что в этом или в следующем месяце мы это уже все сделаем, да. Количество приборов ограничено. Как и ограничена наша жизнь. Все рано или поздно кончается. Вкусные овощи и фрукты, вкусная вода, вкусное мясо-рыба, которую вы вымачиваете в этой воде, делаете спа-процедуры, делаете те же… воду используете во всех ее прекрасных состояниях. То есть вода щелочная, которая является антиоксидантом, восстанавливает нашу иммунную систему, вода кислотная, которая комариные укусы, да, бактерицид, поливать рассаду, давать домашним животным, самому пить, вымачивать овощи, фрукты, мясо, рыбу, чтобы качество… из некачества делать качество. Это будет действительно так.

У меня остается меньше одной минуты. Я хочу поблагодарить всех, кто нам помогал достигать этих действительно самых главных вершин, что мы компания номер один, официально признанная в России. Да, посмотрите, изучите https://akvalife.club/ru/. И записывайте номер телефона: 8-800-505-08-55. 8-800-505-08-55. И, конечно же, волшебное слово, сегодня действительно, друзья, без вариантов, последний день акции. 8-800-505-08-55. И большой комплект праздничных подарков в честь нашего юбилея. Спасибо вам, здоровья и добра.

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