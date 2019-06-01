Темы дня : В Дзержинске прогремели взрывы, объявлен третий этап амнистии капиталов и введен запрет на поставки топлива на Украину

СЕГОДНЯ 13:03 2019-06-01T14:47:32+03:00

В Дзержинске прогремели взрывы, объявлен третий этап амнистии капиталов и введен запрет на поставки топлива на Украину 00:00 00:00

Главные темы:

- В Дзержинске Нижегородской области произошло два мощных взрыва. По предварительным данным, это был тротил. Взрывы произошли на ГосНИИ "Кристалл". Причиной ЧП стало нарушение технологического процесса. В МЧС сообщают, что сохраняется опасность повторных взрывов.

- Дональд Трамп пригласил Владимира Зеленского в Вашингтон. Это будет официальный визит, сообщает Администрация президента Украины.

- Дональд Трамп пойдёт на второй срок. Президент США скажет об этом 18 июня во время выступления в Орландо. При этом о намерении участвовать в президентской гонке уже заявили больше 20 кандидатов. Среди них от Республиканской партии - сам Трамп и бывший губернатор штата Массачусетс Бил Уэлд. Среди демократов вызов действующему главе государства бросит вице-президент США Джо Байден. Судя по последним социологическим опросам, именно его называют главным соперником Трампа. Выборы состоятся 3 ноября следующего года.

- Зеленскому угрожают переворотом из-за отмены закона о языке.

- Сегодня в России вступает в силу несколько новых нормативных актов, которые касаются большого числа граждан страны. Также с 1 июня объявлен третий этап амнистии капиталов. Он продлится до 1 марта 2020 года. Всех, кто готов показать свои зарубежные счета и активы и перевести их в Россию, освободят от ответственности за нарушения налогового и валютного законодательства, совершенные до 1 января 2019 г. Возвращать активы из-за рубежа власти предлагают в некий российский аналог оффшоров — специальные административные районы в Калининградской области и Приморском крае, где действует особый режим налогообложения и другие льготы.

- Вступил в силу запрет на поставки топлива на Украину. Речь о прямогонном и товарном бензине, дизельном топливе, бутане и прочих сжиженных газах. Под запрет также попали каменный и бурый уголь и другие виды топлива. Возможность поставок сохранится лишь для ограниченного круга компаний - и только по разрешению Минэкономразвития. В ведомстве отметили, что разрешения и объемы будут пересматриваться ежемесячно.

- Жара дала жителям центральной России небольшую передышку. В выходные дни ожидается комфортная температура. А вот уже к середине следующей недели вернется знойная погода.

- В США предложили пять видов санкций против «Северного потока-2». Они коснутся тех, кто предоставляет услуги страхования судам, занимающимся укладкой газопровода, сообщается на сайте Конгресса США. Авторами законопроекта выступили четверо сенаторов. Они предлагают не выдавать лицензии на экспорт товаров или технологий. Кроме того, запретить въезд в США, заморозить находящиеся в американской юрисдикции активы и работу с федеральными средствами и госдолгом США. Также инициатива предусматривает запрет на получение займов на сумму, превышающую 10 миллионов долларов, в течение года.