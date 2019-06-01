2019-06-01T15:19:56+03:00
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Антон ЧЕЛЫШЕВ@radio_kp

Темы дня : При взрыве в Дзержинске пострадали 18 человек, а полиция продолжает поиски кассирши из Башкирии

Антон Челышев - с главными новостями дняАнтон Челышев - с главными новостями дня

Антон Челышев - с главными новостями дня

При взрыве в Дзержинске пострадали 18 человек, а полиция продолжает поиски кассирши из Башкирии

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Главные темы:

- Взрывы на оружейном заводе в Дзержинске.

- Украинские власти могут реанимировать отношения с Россией, но пока никаких действий с их стороны не видно. Об этом заявил премьер Дмитрий Медведев в интервью программе «Вести в субботу».

- Полиция продолжает поиски кассирши банка Луизы Хайрулиной, сбежавшей с 23 миллионами рублей. Сюжет тянет на сценарий для голливудского блокбастера.

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