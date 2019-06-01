Темы дня : При взрыве в Дзержинске пострадали 18 человек, а полиция продолжает поиски кассирши из Башкирии
Антон Челышев - с главными новостями дня
При взрыве в Дзержинске пострадали 18 человек, а полиция продолжает поиски кассирши из Башкирии
Главные темы:
- Взрывы на оружейном заводе в Дзержинске.
- Украинские власти могут реанимировать отношения с Россией, но пока никаких действий с их стороны не видно. Об этом заявил премьер Дмитрий Медведев в интервью программе «Вести в субботу».
- Полиция продолжает поиски кассирши банка Луизы Хайрулиной, сбежавшей с 23 миллионами рублей. Сюжет тянет на сценарий для голливудского блокбастера.