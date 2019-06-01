Темы дня : Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске увеличилось до 38, жена экс-губернатора заявила о пользе укуса клещей

СЕГОДНЯ 15:03 2019-06-01T16:18:40+03:00

Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске увеличилось до 38, жена экс-губернатора заявила о пользе укуса клещей 00:00 00:00

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- В субботу, 1 июня, в городе Дзержинске на оборонном заводе ГосНИИ "Кристалл" произошло два взрыва. Предполагается, что они прогремели в связи с нарушением технологического процесса в цехе по производству тротила. Власти Нижегородской области после взрывов ввели режим ЧС в Дзержинске и трех ближайших поселках - Пыра, Желнино и Лесной Кордон. За медицинской помощью помощью обратились 27 человек, 11 уже отпущены домой. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по фактам взрывов на заводе "Кристалл" по статье о нарушении правил безопасности.

- Заслуженный врач России заявила о пользе укусов клещей. Это Наталья Толоконская, супруга бывшего губернатора Красноярского края Виктора Толоконского. Она написала пост "ВКонтакте", где и сообщила о своем открытии. Стоит отметить, запись уже удалена. Итак, Толоконская пишет - иммуноглобулин, который медики вводят людям после выявления у них вируса энцефалита, «морально устарел». Она считает, что через укусы клеща незаметно обеспечивается естественная иммунизация, что доказывают жители сельской местности, которые «живут спокойно и почти не болеют». После такого заявления научное сообщество вздрогнуло. В конце апреля Роспотребнадзор назвал клещевой энцефалит одним из самых опасных заболеваний, поражающим центральную нервную систему и способным убить человека.

- Кузбасский чиновник после жалоб жителей выпил воду с червём. Речь идёт о заместителе главы Киселёвска по ЖКХ Сергее Шишкине. Ранее в сети появились кадры, где недовольные жители посёлка Карагайлинского возмущаются качеством питьевой воды. Как пишут местные СМИ, первые сообщения о червях в воде стали поступать ещё 7 мая. Специалисты взяли пробы, но до сих пор результатов анализа нет. На опубликованном видео Шишкин демонстративно выпивает принесённую одной из жительниц воду, в которой плавает нечто, похожее на червя.