2019-06-02T04:50:04+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Был бы повод : Издание первого тома «Мёртвых душ», коронация британской королевы Елизаветы II, первое посещение соцстраны Папой Римским

Михаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годыМихаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы

Михаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы

Издание первого тома «Мёртвых душ», коронация британской королевы Елизаветы II, первое посещение соцстраны Папой Римским

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2 июня. В этот день в разные годы.

1842 год. В продаже появляется первый том романа Николая Гоголя «Мёртвые души».

1861 год. Выходит первое издание книги Елены Молоховец «Подарок молодым хозяйкам, или средство к уменьшению расходов в домашнем хозяйстве».

1953 год - коронация британской королевы Елизаветы II.

1979 год - Папа Римский впервые посещает социалистическую страну. Иоанн Павел II посещает Польшу.

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