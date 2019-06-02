Был бы повод : Издание первого тома «Мёртвых душ», коронация британской королевы Елизаветы II, первое посещение соцстраны Папой Римским

СЕГОДНЯ 01:00 2019-06-02T04:50:04+03:00

Михаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы

Издание первого тома «Мёртвых душ», коронация британской королевы Елизаветы II, первое посещение соцстраны Папой Римским 00:00 00:00

2 июня. В этот день в разные годы.

1842 год. В продаже появляется первый том романа Николая Гоголя «Мёртвые души».

1861 год. Выходит первое издание книги Елены Молоховец «Подарок молодым хозяйкам, или средство к уменьшению расходов в домашнем хозяйстве».

1953 год - коронация британской королевы Елизаветы II.

1979 год - Папа Римский впервые посещает социалистическую страну. Иоанн Павел II посещает Польшу.