2019-06-02T13:56:34+03:00
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Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Темы дня : Дзержинск объединился под тегом #ДзержинскВместе, а Виктория Скрипаль начала писать книгу о событиях в Солсбери

Михаил Антонов - с главными новостями дняМихаил Антонов - с главными новостями дня

Михаил Антонов - с главными новостями дня

Дзержинск объединился под тегом #ДзержинскВместе, а Виктория Скрипаль начала писать книгу о событиях в Солсбери

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Главные темы:

- В цехе по производству тротила в Дзержинске произошло несколько взрывов. Далее начался пожар, в тушении огня участвовали более 400 спасателей и свыше 50 единиц техники. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов". В медучреждения после взрыва обратились 89 человек.

Жители города объединились под тегом #ДзержинскВместе для помощи тем, кто пострадал от взрывов на заводе.

- Племянница Виктора Скрипаля опубликовала начало своей книги о событиях в Солсбери.

- "Ливерпуль" выиграл у "Тоттенхэма" в финале Лиги чемпионов: 2:0.

- В День защиты детей возле ТЦ «Акварель» в Тольятти ветром снесло надувной батут, на котором в этот момент были дети.

- Заслуженный врач России Толоконская, супруга бывшего губернатора Красноярского края Виктора Толоконского, заявила о пользе укусов клещей. Об этом она написала в соцсети "ВКонтакте", хотя запись уже удалена. Итак, Толоконская пишет - иммуноглобулин, который медики вводят людям после выявления у них вируса энцефалита, «морально устарел». Она считает, что через укусы клеща незаметно обеспечивается естественная иммунизация, что доказывают жители сельской местности, которые «живут спокойно и почти не болеют». После такого заявления научное сообщество вздрогнуло. В результате Наталье Толоконской пришлось оправдываться: в интервью радио "Комсомольская правда", она заявила, что её, как это обычно бывает, неправильно поняли.

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