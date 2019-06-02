2019-06-02T14:26:24+03:00
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Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Темы дня : Новые законы, возможное отстранение России от Олимпиады 2020

Михаил Антонов - с главными новостями дняМихаил Антонов - с главными новостями дня

Михаил Антонов - с главными новостями дня

Новые законы, возможное отстранение России от Олимпиады 2020

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Главные темы:

- С 1-го июня вступили в силу несколько новых нормативных актов, которые касаются большого числа граждан страны.

- F-35 назвали одним из наихудших образцов вооружения США. Американское издание Business Insider включил Стелс-истребитель в такой список из-за его дороговизны и проблем с надежностью. отмечается, что в ходе реализации программы F-35 проявлялись многочисленные технические и производственные проблемы самолета. При этом, как сообщали СМИ, стоимость программы по его эксплуатации выросла почти до более чем триллиона долларов.

- Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года. Как утверждает британская газета "Sun", из-за обстоятельств дела, открытого в отношении прыгуна в высоту Данила Лысенко, который обвиняется в нарушении антидопинговых правил. Сейчас россиянин временно отстранен от соревнований.

- "Ливерпуль" выигрывает, а главный тренер команды Юрген Клопп вспоминает, что до триумфальной победы у него было шесть проигранных суперфиналов.

- Артем Дзюба сравнил Чемпионство "Зенита" с матчем сборной с Испанией, на чемпионате мира. Это все было на шоу у Ивана Урганта. По словам Артема золотые медали чемпионата ему дороже, чем та сенсационная победа.

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