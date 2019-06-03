Был бы повод : Чумной бунт в Севастополе, Первый всероссийский съезд и переговоры Хрущева и Кеннеди
Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы
Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы
Чумной бунт в Севастополе, Первый всероссийский съезд и переговоры Хрущева и Кеннеди
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3 июня. В этот день в разные годы:
1830 год. Чумной бунт в Севастополе.
1917 год. В Петрограде проходит Первый всероссийский съезд советов рабочих и солдатских депутатов.
1961 год. В Вене начинаются переговоры Хрущева и Кеннеди.
1969 год. На американском канале NBC показывают последнюю серию сериала Star trek.
1994 год. Образуется группа "СерьГа" Сергея Галанина.