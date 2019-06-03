Был бы повод : Чумной бунт в Севастополе, Первый всероссийский съезд и переговоры Хрущева и Кеннеди

СЕГОДНЯ 01:46 2019-06-03T16:45:13+03:00

Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы

Чумной бунт в Севастополе, Первый всероссийский съезд и переговоры Хрущева и Кеннеди 00:00 00:00

3 июня. В этот день в разные годы:

1830 год. Чумной бунт в Севастополе.

1917 год. В Петрограде проходит Первый всероссийский съезд советов рабочих и солдатских депутатов.

1961 год. В Вене начинаются переговоры Хрущева и Кеннеди.

1969 год. На американском канале NBC показывают последнюю серию сериала Star trek.

1994 год. Образуется группа "СерьГа" Сергея Галанина.