2019-06-03T16:45:13+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Был бы повод : Чумной бунт в Севастополе, Первый всероссийский съезд и переговоры Хрущева и Кеннеди

Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день в разные годыМихаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы

Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы

Чумной бунт в Севастополе, Первый всероссийский съезд и переговоры Хрущева и Кеннеди

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3 июня. В этот день в разные годы:

1830 год. Чумной бунт в Севастополе.

1917 год. В Петрограде проходит Первый всероссийский съезд советов рабочих и солдатских депутатов.

1961 год. В Вене начинаются переговоры Хрущева и Кеннеди.

1969 год. На американском канале NBC показывают последнюю серию сериала Star trek.

1994 год. Образуется группа "СерьГа" Сергея Галанина.

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