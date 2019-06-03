В Дзержинске из-за взрывов тротила на заводе повреждено 260 квартир, 32 школы и 70 детсадов
Михаил Антонов и Мария Баченина - с главными темами дня
В Дзержинске из-за взрывов тротила на заводе повреждено 260 квартир, 32 школы и 70 детсадов
Главные темы:
- В Дзержинске из-за взрывов тротила на заводе повреждено 260 квартир, 32 школы и 70 детсадов.
- Ученые рассказали, сколько нужно отдыхать.
- Что изменится в жизни россиян с 1 июня.
- У заявителей на визу США попросят ссылки на соцсети.
- Роскомнадзор призвал родителей не публиковать фото детей в соцсетях.
- Инспектор гаджетов.
- Заслуженный врач России (и по совместительству жена экс-губернатора) заявила о пользе укусов клещей.
- Названы самые популярные товары среди россиян весной 2019 года.
- Сегодня выпускники пишут ЕГЭ по русскому языку. На выполнение работы, состоящей из 27 заданий, отводится 3,5 часа.
- Хакеры начали атаковать информационные системы ЕГЭ.
- «Только откопать не забудьте»: в Челябинске появилось новое экстремальное развлечение — закапывание людей заживо.
- Коридоры власти.
- МИД Украины попросил «давить» на Россию для освобождения моряков.
- Депутат Рады назвал снос бюста Жукова в Харькове издевательством над историей.
- В русском языке обнаружен новый союз.
- Поздравляем с днем рождения олимпийскую чемпионку по прыжкам с шестом Елену Исинбаеву.
- Новости спорта.