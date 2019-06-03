СЕГОДНЯ 08:03 2019-06-03T12:28:04+03:00

Михаил Антонов и Мария Баченина - с главными темами дня

В Дзержинске из-за взрывов тротила на заводе повреждено 260 квартир, 32 школы и 70 детсадов 00:00 00:00

Главные темы:

- В Дзержинске из-за взрывов тротила на заводе повреждено 260 квартир, 32 школы и 70 детсадов.

- Ученые рассказали, сколько нужно отдыхать.

- Что изменится в жизни россиян с 1 июня.

- У заявителей на визу США попросят ссылки на соцсети.

- Роскомнадзор призвал родителей не публиковать фото детей в соцсетях.

- Инспектор гаджетов.

- Заслуженный врач России (и по совместительству жена экс-губернатора) заявила о пользе укусов клещей.

- Названы самые популярные товары среди россиян весной 2019 года.

- Сегодня выпускники пишут ЕГЭ по русскому языку. На выполнение работы, состоящей из 27 заданий, отводится 3,5 часа.

- Хакеры начали атаковать информационные системы ЕГЭ.

- «Только откопать не забудьте»: в Челябинске появилось новое экстремальное развлечение — закапывание людей заживо.

- Коридоры власти.

- МИД Украины попросил «давить» на Россию для освобождения моряков.

- Депутат Рады назвал снос бюста Жукова в Харькове издевательством над историей.

- В русском языке обнаружен новый союз.

- Поздравляем с днем рождения олимпийскую чемпионку по прыжкам с шестом Елену Исинбаеву.

- Новости спорта.