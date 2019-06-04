Был бы повод : Рождение крейсера «Аврора», журнала «Крокодил» и сатирического киножурнала «Фитиль»
Михаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы
Михаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы
Рождение крейсера «Аврора», журнала «Крокодил» и сатирического киножурнала «Фитиль»
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4 июня. В этот день в разные годы:
1897 год. Заложение на верфях крейсера «Аврора».
1922 год. Рождение журнала «Крокодил».
1962 год. Появление на свет сатирического киножурнала «Фитиль».
1972 год. СССР покидает Иосиф Бродский.
1975 год. Группа Rolling Stones становится первой западной рок-группой, которая получает гонорар за выпуск своих песен в СССР.