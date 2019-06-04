Главное - вовремя : Российские туристы везут из отпуска магнитик, впечатления и лишние килограммы

СЕГОДНЯ 08:03 2019-06-04T12:13:38+03:00

Михаил Антонов и Мария Баченина - с главными темами дня

Российские туристы везут из отпуска магнитик, впечатления и лишние килограммы 00:00 00:00

Главные темы:

- Валентина Матвиенко выступила против поблажек для женщин в карьере.

- Мусульмане отмечают праздник Ураза-байрам.

- Детей на Кубани не пустили на площадку поиграть в футбол, потому что они «чужие». Жильцы микрорайона заблокировали вход и вызвали полицию.

- Почти 20% россиян пожаловались на снижение зарплаты за последний год.

- Опубликованы предварительные прогнозы на выборы в Раду.

- Зеленский вернул Кучму в политику. Бывший президент Украины займётся Донбассом.

- Две недели правления Зеленского - чувствуются ли изменения.

- Трамп не узнал своего прошлогоднего подарка Елизавете II. Оловянная статуэтка лошади "оконфузила" президента США.

- Названы страны, откуда российские туристы привозят лишние килограммы.

- Летние туры для россиян подорожали на треть.

- Коридоры власти с Дмитрием Смирновым.