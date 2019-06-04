Главное - вовремя : Российские туристы везут из отпуска магнитик, впечатления и лишние килограммы
Михаил Антонов и Мария Баченина - с главными темами дня
Российские туристы везут из отпуска магнитик, впечатления и лишние килограммы
Главные темы:
- Валентина Матвиенко выступила против поблажек для женщин в карьере.
- Мусульмане отмечают праздник Ураза-байрам.
- Детей на Кубани не пустили на площадку поиграть в футбол, потому что они «чужие». Жильцы микрорайона заблокировали вход и вызвали полицию.
- Почти 20% россиян пожаловались на снижение зарплаты за последний год.
- Опубликованы предварительные прогнозы на выборы в Раду.
- Зеленский вернул Кучму в политику. Бывший президент Украины займётся Донбассом.
- Две недели правления Зеленского - чувствуются ли изменения.
- Трамп не узнал своего прошлогоднего подарка Елизавете II. Оловянная статуэтка лошади "оконфузила" президента США.
- Названы страны, откуда российские туристы привозят лишние килограммы.
- Летние туры для россиян подорожали на треть.
- Коридоры власти с Дмитрием Смирновым.