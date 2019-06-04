Темы дня : Мусульмане отмечают Ураза-байрам, в Донецке обстреляли главную мечеть, в Хакасии нашли тела пропавших туристов

СЕГОДНЯ 12:03 2019-06-04T14:18:50+03:00

Мусульмане отмечают Ураза-байрам, в Донецке обстреляли главную мечеть, в Хакасии нашли тела пропавших туристов 00:00 00:00

Главные темы:

- Мусульмане отмечают один из главных исламских праздников - Ураза-байрам. Это татарское название "праздника разговения". По преданию, установил его пророк Мухаммед в 624 году. Праздник отмечается в честь окончания поста в священный для мусульман месяц Рамадан.

- Украинские силовики обстреляли главную мечеть Донецка во время праздника. Четыре снаряда попали в купол. В этот момент в мечети было много прихожан - люди спустились в подвал. Никто не пострадал.

- В Брюсселе Президент Украины Владимир Зеленский обсудит с европейскими депутатами план по возвращению Крыма.

- В России разработали два варианта электронных паспортов. Как рассказал вице-премьер Максим Акимов: "в первом случае речь идёт о пластиковой карточке с чипом, во втором - без чипа. Решение должно быть принято уже летом, дальше ждать нельзя, иначе встанет вся инфраструктура: Единая система идентификации и аутентификации, портал госуслуг". Специалисты осторожно относятся к таким планам.

- Российская кинокомпания "Kinodanz" подала в суд на видеоблогера Евгения Баженова, известного как BadComedian. Суть претензий - показ отрезков фильма «За гранью реальности» в его кинообзоре. Представители компании потребовали от Баженова компенсацию в размере миллиона рублей за нарушение авторских прав. Badсomedian популярен саркастическими обзорами на российское кино. Он критикует Министерство кульуры за траты на фильмы, по его мнению, низкого качества. Скандальный обзор на картину "За гранью реальности" посмотрели 7 миллионов человек. Всего на канале 660 миллионов просмотров. Самый популярный - ролик о фильме «Движение вверх» – 16 млн просмотров.

- В Хакасии завершены поиски пропавших полгода назад туристов. 3 июня рядом с селом Приисковое обнаружили тела Марии Бескостной и Александра Заболоцкого. Причина их смерти пока не известна. В ближайшее время специалисты проведут процедуру опознания и генетическую экспертизу.

- Apple решила отказаться от iTunes. Необходимость в этой программе практически отпала из-за всё большей автономности устройств - заявили в компании. Теперь вместо плеера появятся три отдельных приложения: «Подкасты», «ТВ» и «Музыка». В них пользователи будут получать персональные рекомендации, а также эксклюзивный контент от Apple.