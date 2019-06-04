Темы дня : Задержаны подозреваемые в убийстве спецназовца, Роскомнадзор может заблокировать сервисы Яндекса, Jay-Z стал первым рэпером-миллиардером

СЕГОДНЯ 13:03 2019-06-04T14:45:14+03:00

Задержаны подозреваемые в убийстве спецназовца, Роскомнадзор может заблокировать сервисы Яндекса, Jay-Z стал первым рэпером-миллиардером 00:00 00:00

Главные темы:

- Задержаны двое подозреваемых в убийстве спецназовца Никиты Белянкина. Никита Белянкин погиб в ночь на 2 июня в Подмосковье в уличной драке. Бывший спецназовец вступился за двоих незнакомцев. Он умер от удара ножом в сердце. Все произошло в микрорайоне Путилково около бара, где Никита прогуливался со своей девушкой. Увидев, как толпа кавказцев избивает двух мужчин, он не смог пройти мимо и ввязался в неравную драку.

- Роскомнадзор может заблокировать сервисы Яндекса. ФСБ запросила ключи для дешифровки данных пользователей "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск", но компания отказалась их передавать. В Яндексе считают действия ФСБ - широкой трактовкой "закона Яровой".

- Американский исполнитель Jay-Z стал первым рэпером-миллиардером. Forbes подсчитал заработки музыканта с момента выхода его первого альбома в 1996-ом году. Рэпер - многократный обладатель премии «Грэмми». На вершине Билборда были 14 его альбомов - это рекорд среди всех сольных исполнителей и второе место в истории после Битлз, у которых 19 альбомов.

- Дневник Петербурского международного экономического форума 2019