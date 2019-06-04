2019-06-04T15:03:58+03:00
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Валентин АЛФИМОВ@radio_kp

Темы дня : Развод Аршавина, рост зарплат в сфере здравоохранения и социальных услуг

Валентин Алфимов с главными новостями дняВалентин Алфимов с главными новостями дня

Валентин Алфимов с главными новостями дня

Развод Аршавина, рост зарплат в сфере здравоохранения и социальных услуг

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Главные темы:

- В Петербурге продолжается громкий бракоразводный процесс. Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин расстаётся со своей женой Алисой. Сегодня - очередное судебное заседание. Стороны заявляют, что предстоит решить много вопросов, один из главных - алименты.

- Росстат назвал самые прибыльные отрасли экономики. Для этого исследователи высчитали стоимость часа работников компаний. Самыми дорогими специалистами по-прежнему остаются нефтяники и газовики. Час их работы стоит 793 рубля. При пересчете на месяц - это 130 тысяч. Также Росстат отмечает, что быстрыми темпами растет зарплата в сфере здравоохранения и социальных услуг. Врачи стали получать на 23 процента больше. Они зарабатывают до 260 рублей в час. Это около 43 тысяч в месяц. На 18 процентов увеличился оклад тех, кто работает в сферах рыболовства и в производстве прочих готовых изделий.

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