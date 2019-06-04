2019-06-04T22:07:00+03:00
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Валентин АЛФИМОВ@radio_kp

Темы дня : Аршавину ограничили выезд за границу, "Яндекс" отказал ФСБ передать ключи шифрования, закончился сериал "Чернобыль"

Валентин Алфимов с главными новостями дняВалентин Алфимов с главными новостями дня

Валентин Алфимов с главными новостями дня

Аршавину ограничили выезд за границу, "Яндекс" отказал ФСБ передать ключи шифрования, закончился сериал "Чернобыль"

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Главные темы:

- Андрею Аршавину ограничили выезд за границу. Суд в Петербурге, рассматривающий громкий бракоразводный процесс, установил, что экс-капитан сборной России по футболу и питерского "Зенита" не платит алименты своей дочери.

- Российская кинокомпания "Kinodanz" подала в суд на видеоблогера Евгения Баженова, известного как BadComedian. Представители компании потребовали от Баженова компенсацию в размере миллиона рублей за нарушение авторских прав. Badсomedian популярен саркастическими обзорами на российское кино.

- «Яндекс» ответил на сообщения о требовании ФСБ передать ключи шифрования. "Законы о предоставлении информации можно выполнять без нарушения прав пользователей": заявили в пресс-службе компании. И подчеркнули: исполнение законодательства не требует передачи данных, необходимых для расшифровки всего трафика.

- На месте Ашинской трагедии, где 30 лет назад произошла железнодорожная катастрофа, провели траурный митинг. Родственники погибших приехали к мемориалу из самых отдаленных уголоков страны.

- Мини-сериал "Чернобыль" завершен. Американский канал HBO выпустил заключительный пятый эпизод. Несмотря на это, зрители продолжают выискивать киноляпы, восхищаться и критиковать сериал. Некоторые даже упрекнули сценаристов в дискриминации - в картине нет ни одного чернокожего. Рейтинг мини-сериала "Чернобыль" на киносайте IMDB обогнал "Игру престолов", сериал "Во все тяжкие", "Секретные материалы" и "Шерлока" с Бенедиктом Камбербэтчем.

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