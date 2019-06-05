2019-06-05T17:33:07+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Был бы повод : Запуск первого воздушного шара, Берлин делят на оккупационные зоны, начало арабо-израильской войны

Михаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годыМихаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы

Михаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы

Запуск первого воздушного шара, Берлин делят на оккупационные зоны, начало арабо-израильской войны

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5 июня. В этот день в разные годы:

1783 год. Братья Монгольфье запустили первый воздушный шар.

1945 год. Берлин делят на оккупационные зоны.

1967 год. На Ближнем Востоке начинается 6-дневная арабо-израильская война.

1968 год. Покушение на сенатора Роберта Кеннеди, брата Джона Кеннеди.

1956 год. День рождения саксофониста Кенни Джи.

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