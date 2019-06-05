Был бы повод : Запуск первого воздушного шара, Берлин делят на оккупационные зоны, начало арабо-израильской войны
Михаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы
Михаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы
Запуск первого воздушного шара, Берлин делят на оккупационные зоны, начало арабо-израильской войны
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5 июня. В этот день в разные годы:
1783 год. Братья Монгольфье запустили первый воздушный шар.
1945 год. Берлин делят на оккупационные зоны.
1967 год. На Ближнем Востоке начинается 6-дневная арабо-израильская война.
1968 год. Покушение на сенатора Роберта Кеннеди, брата Джона Кеннеди.
1956 год. День рождения саксофониста Кенни Джи.