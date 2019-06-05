2019-06-05T14:44:53+03:00
Темы дня
Елена АФОНИНА@radio_kp

Темы дня : В Россию летит Си Цзиньпин, Бари Алибасов находится в крайне тяжёлом состоянии, россияне стремительно набирают вес

Елена Афонина - с главными новостями дняЕлена Афонина - с главными новостями дня

Елена Афонина - с главными новостями дня

В Россию летит Си Цзиньпин, Бари Алибасов находится в крайне тяжёлом состоянии, россияне стремительно набирают вес

00:00
00:00

Главные темы:

- Владимир Путин примет в Кремле Си Цзиньпина. Визит главы КНР состоится по приглашению Москвы. Встреча обещает быть насыщенной. Стороны планируют обсудить международную политику, торгово-экономическое сотрудничество и культурные связи двух стран.

- Бари Алибасов находится в крайне тяжёлом состоянии. Музыкального продюсера госпитализировали в отделение токсикореанимации НИИ имени Склифосовского. Накануне артист попал в больницу с острым отравлением химикатами. Он выпил средство для прочистки труб, перепутав его со стаканом сока.

- В Кемерове продолжается слушания делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня". Заводской районный суд допрашивает работников сгоревшего торгового комплекса. Повар кафе "Зимней вишни" Надежда Волкова рассказала, что во время эвакуации пожарная сигнализация в здании не работала - о ЧП она и ее коллеги узнали от начальника. Мужчина ворвался на кухню и закричал о пожаре - рассказала Волкова перед судьей.

- Министерство юстиции предложило ввести новый вид алиментов. Родителя, который живёт отдельно от ребёнка, могут заставить обеспечивать несовершеннолетнего жильем.

- Вице-губернатор Красноярского края Сергей Пономаренко не будет заявлять на Андрея Караулова в правоохранительные органы. Как рассказал нам сам Пономаренко, в краевой администрации с иронией отнеслись к жалобам журналиста.

Андрей Караулов обратился в Генпрокуратуру. Он настаивает на возбуждении уголовного дела против красноярских властей. По его словам, губернатор и его команда совершают хищения леса.

- Россияне стремительно набирают вес. По данным Роспотребнадзора 14% мужчин и 26% женщин страдают от избыточной массы тела. К 55 годам ожирение есть у половины россиянок.

- Клещи-гейт - так, не больше не меньше, можно назвать кампанию, которая началась после заявления Натальи Толоконской - жены бывшего красноярского губернатора. Она как врач выступила с утверждением: укусы клещей не просто безопасны, но даже полезны - через них у человека вырабатывается иммунитет. И хотя потом Толоконская оправдывалась (её не так поняли и вовсе не это она имела в виду), маховик уже было не остановить: так, местные депутаты потребовали заблокировать аккаунт Толоконской в социальных сетях.

- Названы самые чистые и грязные регионы страны. По итогам рейтинга организации "Зеленый патруль", лидерами стали Тамбовская область, Алтайский край и республика Алтай. В аутсайдеры попали Иркутская, Челябинская и Свердловская области. По данным организации, главная проблема плохой экологии - отстутствие перемен в мусорной реформе.

- Роскосмос опубликовал вакансию космонавта. В открытом конкурсе может участвовать любой гражданин России до 35 лет, ростом до 190 см, весом - от 50 до 90 килограммов. Обязательно наличие технического высшего образования, владение иностранными языками, космическое здоровье и выносливость. Всего Роскосмос собирается отобрать четырех человек. Заявления и документы принимают до июня следующего года.

Скачать передачу [mp3, 27.6 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
3 Июня 2019 19:03 - 20:02

Темы дня

Тема: Темы дня : В домах подозреваемых в убийстве спецназовца прошли обыски, Зеленский послал Кучму на переговоры и призвал власти Харькова разобраться со сносом памятника Жукову

В студии: Елена АФОНИНА
07:30
21:30
3 Июня 2019 14:03 - 14:45

Темы дня

Тема: Темы дня : Кучма возглавит переговоры по Донбассу, в Раде осудили снос памятника Жукову в Харькове, в Кремле следят за возможным отстранением России от Олимпиады

В студии: Елена АФОНИНА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Начальник центра ЦНИИМаш арестован по обвинению в госизмене
Дьяконов: Заявление о поддержке Кокойты - личная инициатива члена Народной партии, политсовет это не обсуждал.
Зеленский надеется, что ЕС ужесточит санкции против России
Зеленский предложил бизнесу инвестировать в инфраструктуру Донбасса
Туск: ЕС сохранит финансовую поддержку Киева
Шойгу заявил об усилении напряженности на границах стран СНГ
ЕК намерена начать санкционную процедуру против Италии из-за чрезмерного госдолга
Названы лучшие вузы России
UEFA оштрафовал Кинси Волански на 15 тысяч евро за сексуальную пробежку в финале Лиги Чемпионов
Один человек погиб в результате обрыва кабеля канатной дороги Швейцарии
Зеленский пока не планирует назначать Саакашвили на госдолжность
Аваков отказался уйти в отставку после убийства полицейскими пятилетнего мальчика
Матвиенко надеется, что власти Украины восстановят памятник Жукову
В Москве сгорела крыша дата-центра
Зеленский назвал бунтом отказ парламентариев рассматривать его проекты
Костин: нет сомнений, что санкции против России – это надолго
МИД России: США превращают Арктику в "театр военных действий"
Супермаркетам предложили делать скидку покупателям, отказавшимся от пластиковых пакетов
На Вологодчине протестируют упрощенный механизм получения свидетельства о рождении
Комиссия МАК подготовила предварительный отчет о ЧП в Шереметьево
Зеленский назвал главу Еврокомиссии "добрым дядькой" и "классным мужиком"
Кабинки колеса обозрения в Казахстане начали вращаться вокруг своей оси
Медведев: РФ не отказывается от пролонгации договора с Киевом по транзиту газа
Путин: Отношения России и Китая достигли беспрецедентного уровня
МИД РФ: виновные в нападении на россиянина в Косово должны быть наказаны
Назван самый выгодный для путешествий летний месяц
Десять человек получили травмы при падении воздушного шара в Германии
Захарова: Новая власть в Украине не прекратила огонь на юго-востоке страны
Трамп в Британии вместо протестующих против него увидел "толпы" сторонников