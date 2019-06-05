Темы дня : В Россию летит Си Цзиньпин, Бари Алибасов находится в крайне тяжёлом состоянии, россияне стремительно набирают вес

СЕГОДНЯ 12:03 2019-06-05T14:44:53+03:00

В Россию летит Си Цзиньпин, Бари Алибасов находится в крайне тяжёлом состоянии, россияне стремительно набирают вес 00:00 00:00

Главные темы:

- Владимир Путин примет в Кремле Си Цзиньпина. Визит главы КНР состоится по приглашению Москвы. Встреча обещает быть насыщенной. Стороны планируют обсудить международную политику, торгово-экономическое сотрудничество и культурные связи двух стран.

- Бари Алибасов находится в крайне тяжёлом состоянии. Музыкального продюсера госпитализировали в отделение токсикореанимации НИИ имени Склифосовского. Накануне артист попал в больницу с острым отравлением химикатами. Он выпил средство для прочистки труб, перепутав его со стаканом сока.

- В Кемерове продолжается слушания делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня". Заводской районный суд допрашивает работников сгоревшего торгового комплекса. Повар кафе "Зимней вишни" Надежда Волкова рассказала, что во время эвакуации пожарная сигнализация в здании не работала - о ЧП она и ее коллеги узнали от начальника. Мужчина ворвался на кухню и закричал о пожаре - рассказала Волкова перед судьей.

- Министерство юстиции предложило ввести новый вид алиментов. Родителя, который живёт отдельно от ребёнка, могут заставить обеспечивать несовершеннолетнего жильем.

- Вице-губернатор Красноярского края Сергей Пономаренко не будет заявлять на Андрея Караулова в правоохранительные органы. Как рассказал нам сам Пономаренко, в краевой администрации с иронией отнеслись к жалобам журналиста.

Андрей Караулов обратился в Генпрокуратуру. Он настаивает на возбуждении уголовного дела против красноярских властей. По его словам, губернатор и его команда совершают хищения леса.

- Россияне стремительно набирают вес. По данным Роспотребнадзора 14% мужчин и 26% женщин страдают от избыточной массы тела. К 55 годам ожирение есть у половины россиянок.

- Клещи-гейт - так, не больше не меньше, можно назвать кампанию, которая началась после заявления Натальи Толоконской - жены бывшего красноярского губернатора. Она как врач выступила с утверждением: укусы клещей не просто безопасны, но даже полезны - через них у человека вырабатывается иммунитет. И хотя потом Толоконская оправдывалась (её не так поняли и вовсе не это она имела в виду), маховик уже было не остановить: так, местные депутаты потребовали заблокировать аккаунт Толоконской в социальных сетях.

- Названы самые чистые и грязные регионы страны. По итогам рейтинга организации "Зеленый патруль", лидерами стали Тамбовская область, Алтайский край и республика Алтай. В аутсайдеры попали Иркутская, Челябинская и Свердловская области. По данным организации, главная проблема плохой экологии - отстутствие перемен в мусорной реформе.

- Роскосмос опубликовал вакансию космонавта. В открытом конкурсе может участвовать любой гражданин России до 35 лет, ростом до 190 см, весом - от 50 до 90 килограммов. Обязательно наличие технического высшего образования, владение иностранными языками, космическое здоровье и выносливость. Всего Роскосмос собирается отобрать четырех человек. Заявления и документы принимают до июня следующего года.