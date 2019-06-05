Темы дня : Следователи установили личность убийцы бывшего спецназовца Никиты Белянкина, а российский Су-35 отогнал самолет-разведчик от авиабазы в Сирии

СЕГОДНЯ 13:03 2019-06-05T15:22:19+03:00

Следователи установили личность убийцы бывшего спецназовца Никиты Белянкина, а российский Су-35 отогнал самолет-разведчик от авиабазы в Сирии 00:00 00:00

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- Следователи установили личность убийцы бывшего спецназовца Никиты Белянкина. Подозреваемому уже предъявлено обвинение. Всего правоохранители задержали двоих причастных к преступлению в подмосковном микрорайоне Путилково.

- Минобороны России отвергло обвинения США в «небезопасном перехвате» американского самолёта. По данным ведомства, 4 июня около 12:30 мск российскими средствами контроля воздушного пространства авиабазы Хмеймим в Сирии над нейтральными водами Средиземного моря была обнаружена воздушная цель, которая приближалась к российской военной базе. По тревоге в небо поднялся истребитель СУ-35. Он приблизился на безопасное расстояние и сопровождал самолет-разведчик до тех пор, пока американский П-8А-Посейдон не изменил направление полета и не вышел за пределы зоны, контролируемой российскими ПВО.

- В России подорожала сотовая связь. За последние полгода цены на тарифы выросли в среднем на 3%.