2019-06-05T15:22:19+03:00
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Елена АФОНИНА@radio_kp

Темы дня : Следователи установили личность убийцы бывшего спецназовца Никиты Белянкина, а российский Су-35 отогнал самолет-разведчик от авиабазы в Сирии

Елена Афонина - с главными новостями дняЕлена Афонина - с главными новостями дня

Елена Афонина - с главными новостями дня

Следователи установили личность убийцы бывшего спецназовца Никиты Белянкина, а российский Су-35 отогнал самолет-разведчик от авиабазы в Сирии

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Главные темы:

- Следователи установили личность убийцы бывшего спецназовца Никиты Белянкина. Подозреваемому уже предъявлено обвинение. Всего правоохранители задержали двоих причастных к преступлению в подмосковном микрорайоне Путилково.

- Минобороны России отвергло обвинения США в «небезопасном перехвате» американского самолёта. По данным ведомства, 4 июня около 12:30 мск российскими средствами контроля воздушного пространства авиабазы Хмеймим в Сирии над нейтральными водами Средиземного моря была обнаружена воздушная цель, которая приближалась к российской военной базе. По тревоге в небо поднялся истребитель СУ-35. Он приблизился на безопасное расстояние и сопровождал самолет-разведчик до тех пор, пока американский П-8А-Посейдон не изменил направление полета и не вышел за пределы зоны, контролируемой российскими ПВО.

- В России подорожала сотовая связь. За последние полгода цены на тарифы выросли в среднем на 3%.

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