Темы дня : Вечная дружба и панды в подарок! В Россию прибыл Си Цзиньпин

СЕГОДНЯ 19:03 2019-06-05T21:57:53+03:00

Вечная дружба и панды в подарок! В Россию прибыл Си Цзиньпин 00:00 00:00

Главные темы:

- В Москве завершились переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Встреча прошла в узком и расширенном форматах.

Стороны обсудили стратегическое партнерство, а также международную политику. А еще Московскому зоопарку передали китайских панд.

- Петербург готовится к открытию крупнейшего международного экономического форума. Он пройдет с 5 по 8 июня и соберет больше 10 тысяч человек из 120 стран мира. Об итогах первого дня - наш экономический обозреватель Евгений Беляков.

- В РПЦ призвали наказать музыкантов из группы Ленинград - так протоиерей Дмитрий Смирнов отреагировал на новый клип питерского коллектива. По мнению священнослужителя, ролик оскорбляет чувства верующих.

- Генеральный директор международного аэропорта Шереметьево Михаил Василенко отреагировал на проблемы с выдачей багажа. По его словам задержки связаны с изменением технологических процессов в обслуживании. Требовались доработки, но ситуацию удалось стабилизировать - отметил Василенко.

- В Госдуме сериал «Чернобыль» называли фэнтези. Первый замперд думского комитета по культуре, заслуженная артистка Елена Драпеко в эфире Радио «Комсомольская правда» ответила на вопрос, почему Россия не снимает такие сериалы. Депутат отметила, что это очень дорого, к тому же нашу страну те события - не касаются.

- В столице Чехии продолжаются массовые протесты. Во вторник на улицы Праги вышли 120 тысяч манифестантов. Эти данные пока не подтверждаются полицией, но есть и другая информация, что протестующих больше двухсот тысяч. Люди требуют отставки премьер-министра Андрея Бабиша, которого обвиняют в коррупции и связях с мафией.