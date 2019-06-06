Главное - вовремя : Зрители обвинили новый клип «Ленинграда» в богохульстве, а РПЦ назвала его хамством
Мария Баченина и Михаил Антонов обсуждают главные утренние новости
Новый клип «Ленинграда» обвинили в богохульстве, РПЦ назвала его хамством
Главные темы:
- Новый клип «Ленинграда» обвинили в богохульстве, протоиерей Дмитрий Смирнов назвал его хамством.
- В Петербурге открылся экономический форум.
- Россиян задумали поощрить за отказ от пластиковых пакетов.
- ВЦИОМ подсчитал использующих пластиковые пакеты повторно россиян.
- Вот это кино!
- Опрос ВЦИОМ раскрыл поэтические предпочтения россиян.
- «Пушкин — наше всё». К 220-летию со дня рождения великого поэта.
- Получившие имена выдающихся россиян аэропорты сохранят прежние названия.
- Коридоры власти.
- «Украина в ЕС — это смерть российского имперского проекта». Владимир Зеленский считает, что членство Украины в Евросоюзе приведет к демократическим переменам в России.
- Порошенко потребовал от Зеленского объяснить возможное снятие блокады Донбасса.
- Малышева рассказала о "механизме истребления" женщин старше 50 лет.
- У Бари Алибасова 6 июня день рождения. Его он проведет в больнице. Сегодня продюсеру исполняется 72 года. Заслуженный артист России попал в НИИ имени Склифосовского с ожогом пищевода четвертой степени.
И сегодня же день рождения у экс-солиста группы "На-На" Владимира Лёвкина. Поздравляем его с днем рождения в прямом эфире.
- Новости спорта.