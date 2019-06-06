2019-06-06T16:50:44+03:00
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Михаил АНТОНОВМария БАЧЕНИНА

Главное - вовремя : Зрители обвинили новый клип «Ленинграда» в богохульстве, а РПЦ назвала его хамством

Мария Баченина и Михаил Антонов обсуждают главные утренние новостиМария Баченина и Михаил Антонов обсуждают главные утренние новости

Мария Баченина и Михаил Антонов обсуждают главные утренние новости

Новый клип «Ленинграда» обвинили в богохульстве, РПЦ назвала его хамством

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Главные темы:

- Новый клип «Ленинграда» обвинили в богохульстве, протоиерей Дмитрий Смирнов назвал его хамством.

- В Петербурге открылся экономический форум.

- Россиян задумали поощрить за отказ от пластиковых пакетов.

- ВЦИОМ подсчитал использующих пластиковые пакеты повторно россиян.

- Вот это кино!

- Опрос ВЦИОМ раскрыл поэтические предпочтения россиян.

- «Пушкин — наше всё». К 220-летию со дня рождения великого поэта.

- Получившие имена выдающихся россиян аэропорты сохранят прежние названия.

- Коридоры власти.

- «Украина в ЕС — это смерть российского имперского проекта». Владимир Зеленский считает, что членство Украины в Евросоюзе приведет к демократическим переменам в России.

- Порошенко потребовал от Зеленского объяснить возможное снятие блокады Донбасса.

- Малышева рассказала о "механизме истребления" женщин старше 50 лет.

- У Бари Алибасова 6 июня день рождения. Его он проведет в больнице. Сегодня продюсеру исполняется 72 года. Заслуженный артист России попал в НИИ имени Склифосовского с ожогом пищевода четвертой степени.

И сегодня же день рождения у экс-солиста группы "На-На" Владимира Лёвкина. Поздравляем его с днем рождения в прямом эфире.

- Новости спорта.

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