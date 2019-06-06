Темы дня : На форум в Петербурге прилетели представители 120 стран, Бари Алибасов отмечает день рождения в больнице, в Подмосковье хоронят убитого спецназовца Никиту Белянкина

СЕГОДНЯ 12:03 2019-06-06T16:02:18+03:00

На форум в Петербурге прилетели представители 120 стран, Бари Алибасов отмечает день рождения в больнице, в Подмосковье хоронят убитого спецназовца Никиту Белянкина 00:00 00:00

Главные темы:

- В Петербурге стартовал 23-й международный экономический форум. На нем запланированы 170 мероприятий деловой программы, участниками которых станут представители 120 стран мира.

- Пиар-директор Бари Алибасова опроверг информацию о срочной операции продюсера. Ранее появились сообщения, что артист впал в кому и его готовят к хирургическому вмешательству. По словам представителя Алибасова Вадима Горожанкина, продюсер находится в сознании.

Сегодня у музыканта день рождения, но врачи ограничили к нему доступ друзей и близких, - рассказал Горожанкин.

- Десятки людей пришли проститься с убитым в драке Никитой Белянкиным. Церемония проходит на Митинском кладбище в Подмосковье.

Предполагаемого убийцу Белянкина уже арестовали. Сергей Ходжоян будет находиться под стражей до второго августа.

- Администрация Зеленского проверит работников украинского МИДа. Их подозревают в сотрудничестве с бывшим главой государства Петром Порошенко. Служебное расследование инициированно после того, как на встрече украинской делегации с главой Европейского совета, Зеленский дословно повторил тезисы из речи Порошенко.

- Блогер BadComedian не получал предложений о мировом соглашении от Киноданз. Евгений Баженов сообщил, что никто из кинокомпании не связывался ни с ним, ни с его юристами.

В понедельник BadComedian выложил ролик на ютуб, в котором рассказал, что его канал могут закрыть из-за судебного иска на 1 млн рублей. Кинокомпания Kinodanz выступила с претензиями из-за обзора на фильм "За гранью реальности". По их мнению Евгений Баженов незаконно использовал видеофрагменты из фильма и нарушил допустимый объем цитирования.