Темы дня : Кудрин назвал арест Майкла Калви шоком для российского бизнеса, а адвокат Сергей Жорин не исключает, что Алибасова могли отравить

СЕГОДНЯ 13:03 2019-06-06T16:29:14+03:00

Кудрин назвал арест Майкла Калви шоком для российского бизнеса, а адвокат Сергей Жорин не исключает, что Алибасова могли отравить 00:00 00:00

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- Алексей Кудрин назвал арест Майкла Калви шоком для российского бизнеса. Об этом глава Счетной палаты рассказал на полях Петербургского международного экономического форума.

Майкл Калви - основатель и управляющий партнёр фонда частных капиталовложений "Бэринг Восток". В феврале этого года он был арестован Басманным судом Москвы. Инвестора и ещё пятерых человек подозревают в хищении двух с половиной миллиардов рублей. В апреле Калви перевели под домашний арест.

- Адвокат Сергей Жорин не исключает, что Бари Алибасова могли отравить. У продюсера было много недоброжелателей, - отметил Жорин.